Пандемия может закончиться в мае

Эпидемиолог рассказал, какие медицинские маски не защищают от коронавируса. По словам эксперта, только два вида масок могут дать хороший коэффициент защиты.

Как рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России в УрФО Александр Марченко, медицинская маска является по сути трехслойным «пирогом». Два наружных слоя имеют функцию фильтров, которые должны осаждать крупные вредоносные частицы: грязь, пыль, мокроту и т.п.

«Но есть еще один принципиальный элемент — внутренний фильтрующий слой. Важно, из чего он выполнен», — подчеркнул специалист.

Так, большинство производителей изготавливает наружные слои из синтетического волокна типа Спанбонд. Этот же материал часто идет на внутренний слой. Однако такие маски можно сразу отправить в мусорное ведро — от вируса они не защитят.

Единственным решением для «начинки» маски может служить материал Мелтблаун, разъяснил Марченко. «Это единственное решение для одноразовых масок, которое способно и сохранить комфортное дыхание для носителей маски, и обеспечить коэффициент бактериальной фильтрации до 98%», — объясняет эксперт.

Так что вместо обычной маски из Спанбонда или тканевой маски эпидемиолог советует маски с Мелтблауном или даже респираторы, пишет «ФедералПресс».

Между тем, как заявил в четверг депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, омикрон может стать завершающим штаммом, и в мае пандемия может закончиться.