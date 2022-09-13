Коронавирус
Пандемия идет на спад?
За последние сутки выявлено 445 новых случаев.
В Якутии продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.
За последние сутки выявлено 445 новых случаев, госпитализировано 15 человек, выздоровели 237. Об этом утром 13 сентября сообщил республиканский оперштаб.
Максимальное количество заболевших COVID-19 в Якутске – 249.
В районах наибольшее количество:
Мегино-Кангаласском и Олекминском районах – по 28,
Мирнинском – 21, в Хангаласском – 18.
Чурапчинском районе коронавирус подтвердился у 14 человек,
Намском – у 12,
Усть-Майском – у 11,
Ленском районе – у 9,
Алданском, Верхневилюйском, Сунтарском районах – по 8.
В Усть-Алданском, Амгинском, Среднеколымском, Горном, Таттинском, Кобяйском, Томпонском и Вилюйском районах — от 2 до 6 новых случаев.
За сутки лабораториями республики проведено 1643 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 539 102 теста..
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