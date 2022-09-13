Пандемия идет на спад?

За последние сутки выявлено 445 новых случаев. В Якутии продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлено 445 новых случаев, госпитализировано 15 человек, выздоровели 237. Об этом утром 13 сентября сообщил республиканский оперштаб. Максимальное количество заболевших COVID-19 в Якутске – 249. В районах наибольшее количество: Мегино-Кангаласском и Олекминском районах – по 28, Мирнинском – 21, в Хангаласском – 18. Чурапчинском районе коронавирус подтвердился у 14 человек, Намском – у 12, Усть-Майском – у 11, Ленском районе – у 9, Алданском, Верхневилюйском, Сунтарском районах – по 8. В Усть-Алданском, Амгинском, Среднеколымском, Горном, Таттинском, Кобяйском, Томпонском и Вилюйском районах — от 2 до 6 новых случаев. За сутки лабораториями республики проведено 1643 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 539 102 теста..

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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