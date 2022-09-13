13.09.2022
10:28
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Коронавирус

Пандемия идет на спад?

За последние сутки выявлено 445 новых случаев.

В Якутии продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.

За последние сутки выявлено 445 новых случаев, госпитализировано 15 человек, выздоровели 237. Об этом утром 13 сентября сообщил республиканский оперштаб.

Максимальное количество заболевших COVID-19 в Якутске – 249.

В районах наибольшее количество:

Мегино-Кангаласском и Олекминском районах – по 28,

Мирнинском – 21, в Хангаласском – 18.

Чурапчинском районе коронавирус подтвердился у 14 человек,

Намском – у 12,

Усть-Майском –  у 11,

Ленском районе – у 9,

Алданском, Верхневилюйском, Сунтарском районах – по 8.

В Усть-Алданском, Амгинском, Среднеколымском, Горном, Таттинском, Кобяйском, Томпонском и Вилюйском районах — от 2 до 6 новых случаев.

За сутки лабораториями республики проведено 1643 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 539 102 теста..

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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