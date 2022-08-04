Пандемия COVID-19 подпитывается «вбросом» новых вариантов вируса?

В Минобороны РФ заявили, что рассматривают возможность причастности Агентства США по международному развитию USAID к возникновению COVID-19. Возможно, пандемия COVID-19 подпитывается «вбросом» новых вариантов вируса, отметили в ведомстве, сообщает тгк @kommersant

Фото: пресс-служба АГиП РС(Я) Источник: тгк @kommersant

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