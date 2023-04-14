Пандасаха получил золотую кнопку YouTube. Он — первый якутянин с таким достижением



Ютуб-канал якутского блогера Вячеслава Романова, известного как pandasakha, удостоился золотой кнопки. Такой наградой YouTube отмечает тех, кто смог преодолеть планку в 1 миллион подписчиков. Сейчас на канале Пандасаха почти 3 миллиона подписчиков. сообщает «КП — Якутия»

Вячеслав Романов стал первым якутянином, набравшим один миллион подписчиков на Ютубе. Ранее якутские блогеры получали только серебряную кнопку. Она выдается за достижение в 100 тысяч подписчиков.

Интересно, что серебряную кнопку доставили к Пандасаха вместе с золотой,