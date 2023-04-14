14.04.2023
23:14
89

Якутия

Пандасаха получил золотую кнопку YouTube

Пандасаха получил золотую кнопку YouTube. Он — первый якутянин с таким достижением

Ютуб-канал якутского блогера Вячеслава Романова, известного как pandasakha, удостоился золотой кнопки. Такой наградой YouTube отмечает тех, кто смог преодолеть планку в 1 миллион подписчиков. Сейчас на канале Пандасаха почти 3 миллиона подписчиков. сообщает «КП — Якутия»

Вячеслав Романов стал первым якутянином, набравшим один миллион подписчиков на Ютубе. Ранее якутские блогеры получали только серебряную кнопку. Она выдается за достижение в 100 тысяч подписчиков.

Интересно, что серебряную кнопку доставили к Пандасаха вместе с золотой,

Фото: pandasakha_official
Источник: КП -Якутия

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх