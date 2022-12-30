Памятный знак «Якутск – город трудовой доблести» подарили столице республики

29 декабря инициативная группа регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры и 3-го созыва Общественной палаты Якутска вручила главе города Евгению Григорьеву знак-полотно «Якутск – город трудовой доблести».

Председатель Якутского отделения общества охраны памятников истории и культуры Андрей Высоких отметил, что два года назад по инициативе городских властей представители Общественной палаты города Якутска собрали подписи горожан на присвоения столице республики высокого звания «Город трудовой доблести». К заявке удалось найти необходимые документы, подтверждавшие, что в Якутске во время войны были награждены воинские части, трудовые коллективы и граждане, работавшие на предприятиях города в военное время.

«Все собранные документы отправили в Москву. В 2020 году мы ожидали присвоения, уже установили стелу в Парке Победы. Но подтвердили только в этом году. За большую проделанную работу мы решили изготовить знак и от имени Всероссийского общества охраны памятников истории культуры и Общественной палаты 3-го созыва подарить его городу к Новому году», — сказал Андрей Высоких.

Глава города Евгений Григорьев поблагодарил за подарок и отметил, что инициатива горожан о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести» вовлекла в эту идею множество людей в разных городах России.

«Была проведена командная работа, результат которой мы увидели через два года. Знаменательно, что присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» пришлось на юбилейный год нашей республики и нашего города. В годы Великой Отечественной войны вся Якутия и город Якутск самоотверженно трудились, отдавая всё для фронта и победы. Мы равняемся на то поколение, и есть, на кого равняться в настоящем. Символично, что Главой республики Айсеном Николаевым 2023 год объявлен Годом труда», — подчеркнул Евгений Григорьев и заверил, что подаренному знаку-полотну найдут достойное место.

Напомним, 15 ноября 2022 года городу Якутску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» вместе с Якутском присвоено Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску и Орску.