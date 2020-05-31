«Памятный май»: в Алдане прошла онлайн-библионочь



Последние выходные мая в Алдане уже и не представить без акции по пропаганде чтения «Библионочь», которую проводит коллектив межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова, возглавляемый Натальей Речистер. Вопреки всем неблагоприятным факторам акция состоялась и в 2020 году. Но, как и большинство других мероприятий в период пандемии коронавирусной инфекции, – в режиме онлайн. За событиями зрители могли следить на трех площадках библиотеки в соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Инстаграм».

5 плейлистов, 84 поста, 7-часовой марафон в интернете – такова «Библионочь-2020» в цифрах. Акция в этом году была посвящена трем юбилейным датам – 75-летию Победы, 125-летию поэта Сергея Есенина и 90-летию Алданского района, объединив их под общим названием «Памятный май».



Плюсы нового формата в том, что можно увидеть действительно все мероприятия ночи, что в режиме реального времени сделать, простите за каламбур, просто нереально. Можно вернуться к ним в удобное время, пересмотреть то, что особенно понравилось. Минус, конечно же, только в одном — отсутствии живого общения, встреч и улыбок, смеха, словом, всей гаммы эмоций, которые всегда дарит «Библионочь».

«Споемте, друзья…»



За годы проведения ночи в библиотеке у коллектива «некрасовки» появились постоянные партнеры: артисты Государственного концертного оркестра Якутии, театра «Образ», местные поэты… Но к каждой новой «Библионочи» число друзей акции растет, вот и на этот раз впервые партнерами проекта стали солисты Дома культуры «Металлург» из Нижнего Куранаха, представившие концерт с песнями о войне и победе. В Год памяти и славы в плейлист «В честь павших и во славу живых» были включены песни в исполнении Данила Обуткина, Романа Маренкова, Виктории Тороповой, Дениса Искужина, Виктории Терентьевой, Вячеслава Плитусяка и вокальной группы «Тополек».



Мостик в детство – диафильмы

К проведению акции «Библионочь-2020» присоединились партнеры из детского сада «Снежинка». В Алдане сегодня это самый большой детский сад, который посещают дети от 2 до 7 лет. Учреждение стало муниципальной инновационной площадкой по реализации различных проектов внедрения инновационных форм работы в библиотеке, интерактивного метода работы с детьми сторителлинга и многих других. Специально для «Библионочи-2020», проходящей в онлайн-формате, воспитатели «Снежинки» В. Н. Варварич, М. В. Симакова, Н. В. Шпакова подготовили мастер-классы для семейного творчества и видеоролик по пропаганде детского чтения от Л. В. Николаевой.

Детский блок, который неизменно появляется на каждой алданской

библионочи, продолжился показом диафильмов. Диафильмы, уверены библиотекари – тот мостик, который соединяет нас сегодняшних, взрослых и солидных, с теми, какими мы были в детстве. В кадре — книги Аркадия Гайдара, особенность их показа в том, что слайды были озвучены. Также под постом можно было прочесть об истории этого жанра в нашей стране и об авторе так любимых советскими ребятами «Тимура и его команды», «Чука и Гека», «РВС». «Впереди лето, и, если нашим читателям понравится формат озвучивания рисованных диафильмов, специалисты библиотеки им. Н. А. Некрасова готовы продолжать дарить детям сказку», — отметили авторы раздела, а также поделились ссылкой на сайт Национальной электронной детской библиотеки РГДБ, где можно найти еще больше диафильмов, переведенных в цифровую форму.



«Мы говорим стихами о войне»

Среди материалов блока, посвященных 75-летию Великой Победы, очень познавательным был видео-обзор «Они писали о войне», из первой части которого зрители могли узнать о произведениях В. С. Гроссмана, из второй — о творчестве М. А. Шолохова. Тему литературы на войне продолжил патриотический микс «И книги тоже воевали». Советские граждане дорожили каждой книгой, несмотря на то, что распространение и хранение советских печатных изданий на оккупированной фашистами территории преследовалось и нередко каралось смертью. Настоящие патриоты сознательно рисковали, спасая книги, которые являлись орудием, поднимавшим боевой дух солдат. Они подпитывали патриотические чувства людей. Они были инструментом, задевавшим нежные струны души бойцов, находящихся вдали от своих родных и любимых. Говорят, что «когда грохочут пушки, музы молчат». Но в годы Великой Отечественной войны голоса муз перекрывали грохот пушек, музы вели в бой.

Разговор с алданской поэтессой О. Ф. Яковлевой получился задушевным и трогательным. Ольга Федоровна Яковлева родилась и выросла в Алданском районе, окончила Лебединскую среднюю школу № 10. После окончания Хабаровского государственного педагогического института несколько лет работала учителем математики в Хабаровском крае, а с 1981 года – в Алдане.

На написание стихов ее вдохновили встречи с интересными людьми, о судьбах которых она рассказывает лирическими строчками своих произведений. Особое место в творчестве поэтессы занимает тема Великой Отечественной войны. Ольга Федоровна издала два сборника стихотворений: «Мне в жизни повезло на встречи» и «Я всем желаю верить в чудеса…». Произведения О. Ф. Яковлевой опубликованы в сборниках стихов и рассказов алданского литературного объединения «Самородок» и на страницах районных газет. Зрителям библионочи Ольга Яковлева рассказала о встречах с фронтовиками – хабаровчанином Иваном Хариным и жительницей Алдана Елизаветой Легостаевой, пронзительные истории которых легли в основу ее стихотворений. Беседовала с прекрасным учителем и талантливой поэтессой Ольга Лазарева, главный библиотекарь «некрасовки».

На алданской библионочи стихи военных лет звучали в исполнении известных актеров, таких как Кирилл Плетнев, Даниил Спиваковский, Екатерина Гусева, Сергей Чонишвили и другие. Это стало возможным благодаря одноименному популярному проекту государственно-патриотического телеканала «Звезда».

«Города-герои России» — видеоролики, объединенные в онлайн-лекцию о знаковых событиях в истории Смоленска, Новороссийска, Севастополя, Керчи, Ленинграда, Москвы, Мурманска, Тулы, Сталинграда во время Великой Отечественной войны и о героизме советских граждан, защищавших Родину, представил Евгений Рязанов, главный библиограф Центра правовой и деловой информации МЦРБ им. Н. А. Некрасова. Информация для нее была подготовлена с использованием сайта «Победа! 75 лет».



«Сумеречный читатель» и геокешинг: кто стал победителем?

Лекции, ролики, онлайн-концерты… Но как же без зрительского интерактива!? Конечно же, и это было учтено! Участники библионочи расшифровывали ребусы с названиями городов-героев. А следом участвовали в киновикторине, угадывая, из какого фильма или сериала о войне представлены видео-отрывки.

В плейлист к 90-летию Алданского района была также включена захватывающая игра геокешинг, или поиск клада. Те, кто пожелал в ней участвовать и сообщил об этом организаторам заранее, получили задания в специально созданной ватсап-группе. С помощью приложения «Яндекс.Карты» искатели клада определяли по координатам местность, с которой было связано каждое задание. Подсказки таились в постах библиотеки, размещенных в соцсетях. И для победы нужно было не только знать историю, но и ориентироваться в содержании страницы «некрасовки» в интернете. Участников геокешинга было не много, но клад предстояло найти только одному. Им стал Павел Сомкин. Чуть позже пришли к финишу поисковой операции Ольга Соколова, Ирина Виноградова, Денис Кумаев, Владимир Проценко.



А еще накануне «Библионочи» для зрителей был объявлен фотоконкурс «Сумеречный читатель». Для участия нужно было сфотографироваться с книгой в темное время суток. Всего на голосование выставлено 8 фото. Приз зрительских симпатий по его итогам завоевала Вероника Мельникова, первое место получил Михаил Валиуллин, второе – Алексей Забелин и Роман Переверзев, третье – Алина Москалюк.

К слову, всех участников интерактивов в рамках библионочи до окончания режима самоизоляции будут ждать призы. Победителям и призерам их заслуженные награды вручат в библиотеке после отмены ограничительных мероприятий.



«Тропа Есенина»

Этот новый плейлист «Библионочи-2020» открыла лекция по творчеству С. Есенина «Всю душу выплесну в слова» – видео, подготовленная заведующей отделом обслуживания Людмилой Костиковой, которая напомнила главные страницы жизни «самого русского из поэтов».

Вокальный ансамбль АО АК «ЖДЯ» под руководством Инны Самойловой и алданская поэтесса Любовь Хмарова тоже давние друзья алданской акции по пропаганде чтения. В исполнении алданской поэтессы, профессионального ведущего и организатора развлекательных мероприятий, талантливой певицы прозвучали романсы поэта, мини-концерт получил название по одной из известных строк Сергея Александровича «Ты запой мне ту песню, что прежде…»

Одно из самых загадочных и неоднозначно воспринимаемых произведений поэта — поэму «Черный человек» читала Виктория Сереброва, актриса «Школы ведущих» Алданского театра юного зрителя.



Ух ты, ах ты: все мы космонавты?

В следующем плейлисте проекта — «Ночные импровизации» зрителей ждала очередная встреча с артистами народного театра «Образ», руководит которым заслуженный работник культуры РС (Я) Елена Павловна Воронкова. В программу библионочи были включены аудиозаписи отрывков из полюбившихся творческих работ коллектива: «Не верь, не бойся, не проси», «Фантазии Фарятьева», «Беда от нежного сердца», «Не стреляйте, я уже убита», «Госпожа Министерша» и других.

«COVID как стресс-тест» — ролик по стратегии антихрупкости личности и выработке стрессоустойчивости подготовила для поклонников акции «Библионочь» преподаватель Алданского политехникума Людмила Дмитриенко. «Довольно длительное время мы с вами находимся в условиях, которые можно сравнить с состоянием космонавтов в условиях работы на орбите МКС», — так начала свою беседу со зрителями Людмила Серафимовна. «Советы психолога помогут справиться со стрессовым состоянием и задать себе позитивную жизненную установку. Вы познакомитесь с упражнениями, которые помогут выработать устойчивое сопротивление стрессу, и сможете применять их самостоятельно», — говорилось в сопровождающем ролик посте.

Всех, кто еще не спал, ждал караоке-клуб с любимыми песнями, к слову, тоже традиционное развлечение в рамках ночи в библиотеке. А финальным ее аккордом стали сюжеты о предыдущих акциях, прошедших в Алдане. Замечательные мини-фильмы сохранили вспоминания о проектах, прошедших в библиотеке в 2017, 2018 и 2019 годах.

