Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, будет восстановлен

Пеледуйский мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, будет восстановлен в кратчайшие сроки, как только будут пройдены все необходимые процедуры. Об этом сообщил глава поселка Пеледуй Александр Кирсанов. Напомним, мемориал является памятником культурного наследия республиканского значения. Виновные в происшествии найдены, сейчас устанавливается ущерб.

Как мы уже сообщали, в ночь на 11 мая в Пеледуе произошло возгорание памятника воинам-землякам. Огонь уничтожил мемориальные плиты с именами погибших, цветы и венки, которые пеледуйцы принесли в День Победы, а также частично повредил скульптуру солдата. Как установили сотрудники полиции, виновными являются трое малолетних детей 2010, 2011 и 2013 годов рождения, проживающие в одной неполной многодетной семье. Несовершеннолетние поджигали декоративные свечи, находившиеся у подножья памятника. Из-за ветреной погоды огонь перешел на расположенные рядом искусственные венки и цветы. Как установили сотрудники полиции, в действиях несовершеннолетних отсутствовали признаки умышленного повреждения памятника. Тем не менее, за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении матери детей составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Данная семья давно числится неблагополучной и находится под наблюдением Комиссии по делам несовершеннолетних.

Глава поселка Пеледуй сообщил, что как только ущерб будет установлен, начнется процедура проведения аукциона по поиску подрядчика. Поскольку мемориал является памятником культурного наследия республиканского значения, подрядная организация должна иметь лицензию на проведение подобных работ. После чего мемориал будет восстановлен.

Памятник воинам-землякам в Пеледуе был установлен в 1974 году. Его обслуживанием занималась местная администрация совместно с культурным центром. В этом году муниципалитет должен официально оформить мемориал на свой баланс.