Памятник Василию Манчаары открыт в Якутии

«Железные дороги Якутии» приняли участие в создании памятника национальному герою народа Саха Василию Манчаары

Памятник национальному герою Василию Манчары открылся сегодня, 12 декабря, в поселке Нижний Бестях . Памятник установлен на самом видном месте — в центре рабочего поселка, где соединяются федеральные автодороги «Лена» и «Колыма». Возведение памятника народному герою состоялось при финансовом участии АО «АК «ЖДЯ».

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» принимает самое активное участие в социальной жизни территорий своего присутствия. Ведь для компании важно в каких условиях живут и работаю ее сотрудники и их семьи. Об этом сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников, который принял участие в открытии памятника Василию Манчаары.

Выступая на торжественной церемонии Алексей Местников поздравил Главу Мегино-Кангаласского улуса Николая Старостина, жителей района с этим знаменательным событием, который состоялся в день рождения административного центра — поселка Нижний Бестях. Он отметил, что памятник станет знаковым местом для всех жителей и гостей поселка, и будет напоминать молодому поколению о мужестве и справедливости Василия Манчаары, который уже при жизни стал национальным героем.

«С приходом железной дороги на мегино-кангаласскую землю наша компания активно участвует в социально-экономическом развитии улуса, помогая в реализации социальных проектов и инициатив. Одним из таких проектов стало и создание этого прекрасного памятника народному герою Василию Манчаары. Хочу поблагодарить инициаторов создания памятника. Образ Василия Манчаары для молодого поколения является олицетворением храбрости, мужества, смелости и справедливости. Могу с уверенностью сказать, что и в дальнейшем мы продолжим социально-экономическое взаимодействие» — сказал Алексей Местников.