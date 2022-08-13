Памятник трем хангаласским борцам установят в Покровске

«Эта идея давно пришла мне в голову. Так, в других районах республики уже поставлены памятники именитым спортсменам. Борцы хангаласского района были первооткрывателями не только в районе, но и по всей республике. Почему бы их не увековечить», — поделился инициатор и директор «Дворца спорта» Покровска Олег Иванов.

На сегодняшний день памятник в честь Василия Куприянова, Зосима Иванова, Ильи Кондратьева представляет из себя заготовку, которую в дальнейшем покроют бронзой. Архитектурное сооружение изготавливается в Смоленске, скульптором является народный художник Романов Афанасий.