09.11.2021
12:30
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Общество

Памятник северному оленю появился на берегу Алдана

Памятник северному оленю установлен  на берегу реки Алдан в с. Хатыстыр в честь 50-летнего юбилея совхоза «Алданский». Изготовили памятник представители эвенкийской общины Бута, сельские мастера Анатолий Коротов и Герман Стручков, сообщает ulus.media.

 Ни у кого не возникает вопроса, почему для этой скульптуры был выбран северный олень. Ведь именно он – один из главных символов коренных малочисленных народов Севера. Олень для них – это символ жизни: он дает и кров, и пищу, и защиту. Стоит красавец на высоком постаменте. Голову венчают золотые широкие ветвистые рога.

Проект осуществлен благодаря спонсорской помощи золотодобывающей компании ООО «Континент» в лице директора Е. В. Терентьева.

Фото: ulus.media
Источник: ulus.media
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