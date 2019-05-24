Памятник реке Лене будет отреставрирован

На некоторых информационных сайтах появилась информация, что монумент, посвященный крупнейшей в Восточной Сибири водной артерии и ставший символом города Олекминска, неправильно покрасили и слезла краска. На самом деле на лице «Красавицы Лены» проявилась коррозия от атмосферного воздействия.

Никого не оставляет равнодушным памятник на набережной города Олекминска, в которой замечательный художник Николай ЧОЧЧАСОВ передал нежный образ девушки-реки. Весной этого года возникла проблема с красочным слоем скульптуры.

Мы обратились к и.о. главы Олекминского района Эдуарду КОНДРАТЬЕВУ.

«Памятник красавице реке Лене появился в Олекминске четыре года назад. Его установили 15 сентября 2015 года – такой подарок в честь 380-летия родному городу сделало ООО «Олекминское автотранспортное предприятие», профинансировав проект. Выполнил первый и пока единственный монумент крупнейшей в Восточной Сибири водной артерии – реке Лене – талантливый скульптор Николай Чоччасов.

Три года назад, после того как скульптура была подвергнута актам вандализма, возле нее установили камеры видеонаблюдения.

Нынче мы отреставрируем «Красавицу Лену», чтобы сохранить первоначальный вид главного символа города Олекминска», — отметил Эдуард Кондратьев.

Трехметровая скульптура выполнена из особо прочного белого бетона, с плотностью и физико-химическими характеристиками способная выдерживать суровый климат.

Место на набережной стало главной достопримечательностью Олекминска, куда приходят гости и сами жители города, чтобы отдохнуть, сделать яркие фотографии и запечатлеть себя на фоне белоснежной фигуры «Красавицы Лены». «Красавица Лена», в которой замечательный художник передал нежный образ девушки-реки, не может выдержать отношения вандалов к памятнику. Скульптура несколько раз подвергалась нападкам настоящих варваров. После установления камер видеофиксации подобные проявления прекратились.

Памятник покрыт специальным составом, защищающим бетон от коррозии. В прошлом году участники форума «Олекматур» обновили памятник: волонтеры укрепили скульптуру и покрасили особо прочной краской. Вначале инновационным материалом «Силор ультра», после органо-силиконовой краской, которая не выцветает под действием ультрафиолетовых лучей, устойчива к агрессивным средам, и служит защитным покрытием около 20 лет.

С 2015 года на средства меценатов были благоустроены несколько территорий Олекминска: фонтан в сквере «Рубежи веков» (ООО «Мираж, Х.С.АРАКЕЛЯН), сквер Трудовой славы (ООО «Дороги Олекмы», Ю.Л.МАКОВЕЕВ), мемориальная композиция ветеранам тыла на площади Победы (ОО «Будущее Олекмы», общественное движение предпринимателей города под руководством Р.В.СТЕФАНЧУК) и др.