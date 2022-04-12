Памятник матери Гагарина был подарен Якутией

Памятник Анне Тимофеевне Гагариной, матери первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина был подарен жителям города Гагарин от имени якутского народа первым президентом Якутии Михаилом Николаевым. Он был торжественно установлен 10 апреля 2001 года. Автор памятника – известный скульптор Эдуард Пахомов. сообшает пикабу.ру

Искусствовед, заслуженный деятель искусств России, профессор Арктического государственного института культуры и искусств Зинаида Иванова-Унарова рассказала историю этого памятника.

В 2001 году в городе Гагарино Смоленской области, носящем имя Первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, установлен памятник из бронзы, на котором золотом выведена надпись «Анне Тимофеевне Гагариной». Автор этого замечательного памятника скульптор Эдуард Иннокентьевич Пахомов совместно с архитектором В.Д. Щекиным нашли удачное место, установив его перед Домом-музеем Ю.А. Гагарина и органично включив композицию в городскую среду. Памятник помогли отлить в бронзе в мастерской Академии художеств в Санкт-Петербурге петербургские скульпторы Александр Шляхтин и Евгений Кац.

Рождение памятника Матери космонавта имеет свою историю.

В 2000 году первый президент Республики Саха (Якутия) (главы республик тогда именовались президентами) Михаил Ефимович Николаев приехал в г. Гагарино по вопросам строительства гранильного завода. Конечно же, прежде всего он посетил Дом-музей Гагарина, затем с сопровождающими его лицами выехал в деревню Клушенко, чтобы посетить могилу матери знаменитого космонавта.

Он был поражен тем, что могила была более чем скромная, и принял решение установить памятник Анне Тимофеевне. Не откладывая дело в долгий ящик, он вызвал из Якутска скульптора Эдуарда Пахомова и предложил ему поработать над достойным увековечиванием Матери. Был объявлен всероссийский конкурс, в котором первое место получил эскиз Пахомова, к тому времени уже хорошо продумавшего идею памятника.

На следующий год уже был торжественно открыт памятник Анне Андреевне – прекрасное произведение монументальной скульптуры, покоряющее достоверностью образа, лаконичностью форм и глубиной психологического содержания.

Мать Юрия Алексеевича, Анна Тимофеевна устало присела на скамейку, у ног пристроилась собака, ее верный друг. Волевое лицо русской женщины с гладкой прической, с накинутой на плечи шалью сочетается с ее духовной красотой, с выражением материнской нежности. Художник никогда ее не видел, работал по фотографиям, вместе с тем, люди, которые помнят ее, говорят, что автор точно уловил ее внешнее сходство. Вместе с тем на ее лице семейная родовая печать: она похожа на Юрия Алексеевича, то есть сын, по-видимому, унаследовал многие черты матери.

Полностью на пикабу.ру