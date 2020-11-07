Памятник, который глубоко взволновал якутян, открыт

7 ноября 2020 года состоялось торжественное открытие памятника легендарному герою Великой Отечественной войны, выдающемуся представителю эвенкийского народа Ивану Николаевичу Кульбертинову. Памятник легендарному снайперу открылся в день его рождения.

На церемонии открытия памятника приняли участие председатель Ил Тумэна Петр Гоголев, руководитель администрации главы и правительства РС(Я) Афанасий Владимиров, первый заместитель главы ГО «Город Якутск» Евгений Григорьев, бегин Ассоциации эвенков РС(Я) Александр Варламов, родственники народного героя, общественники и жители города Якутска.

Участники мероприятия вначале прошли эвенкийский обряд кормления огня благодарения «Имты». Обряд провела обрядовая группа Ассоциации эвенков РС(Я) под руководством заслуженного артиста Якутии Валентина Исакова.

В своем выступлении Председатель Ил Тумэна Петр Гоголев отметил, что памятники – это колокола памяти. «Покуда наша память жива, жив народ, живы люди, которые строят эту жизнь и готовы защищать ее с оружием в руках», — сказал народный депутат.

Председатель парламента пригласил к памятнику, отметив их настойчивость и упорство, народных депутатов Юрия Николаева и Елену Голомареву, благодаря которым во многом состоялся сегодня такой праздник.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева в своей поздравительной речи упомянула об акции «Народному герою – народный памятник», в ходе которой было собрано 1,5 млн. рублей. Парламентарий поблагодарил каждого, кто в едином порыве поддержал установку памятника великому снайперу.

В комментарии пресс-службе Ил Тумэна племянница героя Северина Кульбертинова отметила, что они очень гордятся открытием первого такого памятнике своему дедушке в городе Якутске. От имени родственников она выразила благодарность главе Республика Саха (Якутия) Айсену Николаеву, правительству, Госсобранию (Ил Тумэн), Ассоциации эвенков Якутии за увековечение памяти легендарного сына эвенкийского народа.

Открытие памятника Ивану Кульбертинову завершилось торжественным залпом бойцов Росгвардии и танцем эвенкийского фольклорного ансамбля «Гиркилэн». Участники мероприятия возложили цветы памятнику.

Фотографии доступны в репортаже по ссылке.

7 ноября 2020 года исполнилось 103 года со дня рождения легендарного воина. Напоминаем, вопрос строительства памятника был поднят к 100-летию легендарного Ивана Кульбертинова в 2017 году. Руководитель Региональной общественной приемной, народный депутат Елена Голомарева тогда объявила акцию «Народному герою народному памятнику быть», которая охватила все районы и улусы Якутии.

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) также поддержали предложение председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева, предусмотрев средства в государственном бюджете республики на возведение памятника герою в размере 8 млн. 200 тыс. рублей.

В этом году был объявлен конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной снайперу Ивану Кульбертинову. 25 мая завершился творческий конкурс. Лучшей признана работа Николая Чоччасова и Марины Рожиной, в которой образ героя Великой Отечественной войны наделен чертами легендарного богатыря-эвенка Сонинга.