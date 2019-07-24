Памятник Ивану Кульбертинову хотят установить в Парке Победы

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА прошло заседание рабочей группы по установке памятника народному герою, участнику Великой Отечественной Войны Ивану КУЛЬБЕРТИНОВУ, с участием главного архитектора Ирины АЛЕКСЕЕВОЙ.

7 ноября 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного воина. По распоряжению главы Якутии был создан оргкомитет по подготовке к юбилейным мероприятиям, руководителем которого был заместитель председателя правительства Михаил ГУЛЯЕВ.

Изначально финансирование денежных средств на изготовление памятника герою не было предусмотрено. Тогда руководитель Региональной общественной приемной Елена Голомарева объявила акцию, которая охватила все районы и улусы Якутии. Земляки Ивана Николаевича, олекминцы первыми поддержали акцию. Мирнинский район одним из первых перечислили средства — 50 тысяч рублей. Помимо множества республиканских мероприятий к 100-летию Ивана Кульбертинова были организованы встречи общественности с сыном легендарного героя. Проведен турнир по пулевой стрельбе, конкурс рисунков, в котором даже приняли участие ребята из других регионов России.

Завершилась республиканская акция по сбору средств на установку памятника участнику Великой Отечественной войны Ивану Кульбертинову «Народному герою — народный памятник». Всего на расчетный счет поступило 1454 666,67 рублей в 2017 году.

Были три предположительных места для установки памятника: на улице в районе ДСК, названной именем Ивана Кульбертинова, около нового призывного пункта и возле спортивного комплекса «Дохсун», где планируется строительство тира, который могут назвать именем великого снайпера. Но по техническим причинам были отклонены рабочей комиссией. В 2019 году в первом и втором полугодии были выездные совещания по выбору места для установки памятника.

В ходе поездки были осмотрены три земельных участка: на территории призывного пункта Маяк, где можно построить сквер и памятник в честь легендарного якутского снайпера. Второй вариант для установки комплекса было предложено мемориальный комплекс “Солдат Туймаады”, возле Аллеи Славы. Третий вариант на территории Дома Севера. Предложения были отклонены рабочей группой, так как при первом варианте возможен перенос призывного пункта, второй вариант это для жителей города, посвящен городу Якутску. Третий вариант отпал, так как там будет стоять памятник государственному деятелю, первому поднявшему вопросы коренных малочисленных народов севера Р.Р.Шадрину. Вопросом финансирования занимается министерство по развитию Арктики и делам народов Севера в лице министра Владимира Черноградского. В связи с тем, что мэрия г.Якутска вынесла на обсуждение о строительстве Парк Победы к 75-летию Великой Победы на территории Ус Сэргэ на Автостраде 50 лет Октября, инициативная группа вышла с предложением об установке памятника, в создаваемом Парке Победы, данное предложение поддержала Сардана Авксентьева мэр г. Якутска, на личной встрече с Еленой Голомаревой руководителем общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.