Памятник фронтовику Гавриилу Ефимову открыли в республике

В Чурапчинском улусе открыли памятник участнику ВОВ, кавалеру ордена «Красной звезды», отличнику просвещения РСФСР, заслуженному работнику культуры ЯАССР, переводчику и поэту Гавриилу Дмитриевичу ЕФИМОВУ.

«Открытие памятника воину, просветителю, организатору Гавриилу Дмитриевич Ефимову это дань памяти за его беззаветный труд и любовь к родному краю. Он много лет проработал в советско-партийных и хозяйственных органах улуса. Первым поднял острый вопрос о переселении колхозов Чурапчинского района во время войны. Многое сделал для Всероссийского общества инвалидов. Был автором многих статей о патриотическом воспитании, о ветеранах войны и труда, передовых тружениках села, о сохранении исторических памятников. Мы должны чтить память, и передать эту традицию следующим поколениям», — отметил председатель улусного Совета депутатов Афанасий ЗАХАРОВ.



Памятный знак и постамент изготовлены мастерами Борисом ГАБЫШЕВЫМ и Михаилом ДЬЯЧКОВСКИМ. Установили памятник Семен ЛАВРОВ, Григорий ФЕДОТОВ, Афанасий МАНДАРОВ.

Отметим, что в этом году в улусе проходят мероприятия, посвященные 100-летию участника Гаврила Дмитриевича Ефимова.



Ефимов Гавриил Дмитриевич, родился в Сулгачинском наслеге Амгинского района (ныне Ожулунский наслег Чурапчинского улуса). Трудовая деятельность началась в 1940 году с назначения учителем Чурапчинской, затем Хаяхсытской семилетних школ. В 1942 году был призван в армию и воевал на Северо-Западном фронте связистом 20 отдельной лыжной бригады 1234 стрелкового полка 370 стрелковой Сибирской дивизии. Участвовал на боях в районе Старой Руссы и был тяжело ранен. Был награжден орденом «Красная Звезда». С 1944-1946 годы его избирают 1 секретарем Чурапчинского райкома. Затем начался педагогическая деятельность: 20 лет Гавриил Дмитриевич работал учителем, затем директором школ: Кытанахской (1947-52), Ожулунской (1953-54) семилетних, Чурапчинской средней (1954-1957, 1961-1966 гг.), Республиканской речевой школы-интернат (1973), ГПТУ-7 г. Якутска (1978-82 гг.). В память о педагоге, ветеране Великой Отечественной войны и труда в селе Чурапча названа улица его имени.