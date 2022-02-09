Памятник божествам Дьөһөгөй претендует на победу в республиканском голосовании!

8 февраля, на сайте 100-летия Якутской АСССР стартовало голосование по выбору лучшего памятника в республике. Для участия были выбраны 12 памятников, которые, по мнению организаторов, являются знаковыми из выбранных районов. От Хангаласского улуса на победу претедендует памятник самому почитаемому народом саха животному – лошади.

Как рассказал глава района Олег Иринеев, скульптура была установлена в 2017 году на въезде в село по настоянию сельского схода. «Композиция кобылы с жеребенком была заказана скульпторам на средства конезавода, а основа под памятник сделана силами цементников. Памятник олицетворяет благодатность нашей земли, преклонение божеству Дьөһөгөй. И символично, что памятник установлен в Мальжагарском 2-м наслеге: издавна наш наслег известен своими табунами и крупнейшим многоотраслевым конезаводом «Берте», являющегося репродуктором по холмогорской породе скота и лошадей приленской породы. Однако, главной отраслью, определяющей основное производственное направление является табунное коневодство», — отметил Олег Валериевич.

Просим земляков и уроженцев Хангаласского улуса, общественность, молодежь, трудовые коллективы отдать свой голос за наш памятник, перейдя на сайт 100-летия Якутской АССР. Голосование завершится 28 февраля, а итоги будут подведены в марте2022 года. С одного устройства – один голос.

https://100yakutia.ru/poll/5-kakoj-pamyatnik-v-yakutii-vy-schitaete-luchshim/59-pamyatnik-loshadi-hangalasskiy-ulus