28.10.2022
12:17
1243

Якутск

Памятник Алексею Кулаковскому сносят?😱😱

Установка памятника Алексею Кулаковского на площади Дружбы в 2002 году.

Фото: из твиттера: Роман @taramaan
Источник: тгк Эхо столицы

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