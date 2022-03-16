Памятник Алексею Кулаковскому – Өксөкүлээх Өлөксөй

145 лет со дня рождения Алексея Кулаковского

Сегодня, 16 марта, общественность Якутии отмечает 145-летие со дня рождения якутского писателя, поэта, одного из основоположников якутской литературы, просветителя, философа-гуманиста, первого исследователя истории и культуры Якутии Кулаковского Алексея Елисеевича – Өксөкүлээх Өлөксөй (1877-1926).

Имя великого сына народа саха в республике широко увековечено. «ДК Кулаковского», «памятник на Дружбе» у всех на устах.

Автор памятника Алексею Кулаковскому – скульптор, Заслуженный деятель искусств РС (Я), народный художник Якутии Афанасий РОМАНОВ. Бронзовый памятник на площади Дружбы народов г. Якутск был установлен в 2002 году.

Автор Профсоюзного дворца культуры, ныне Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского – член Союза архитекторов СССР, Союза архитекторов Якутии, Союза архитекторов России, Заслуженный архитектор РСФСР, лауреат премии им. П.А. Ойунского, Почетный гражданин г. Якутск, зодчий Дмитрий САВВИНОВ.