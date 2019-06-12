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Памятка родителям в летние каникулы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной администрации города Якутска предупреждает, что родители несут полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своих детей во время летних каникул.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без присмотра, не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми.

Напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения и о соблюдении правил поведения в транспорте. Не допускайте вождения несовершеннолетними велосипедов, скутеров, мотоциклов, автомобилей.  На дорогах общего пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере – с 16 лет при наличии водительских прав на транспортное средство.

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (для детей младшего школьного возраста допускается использование ремней безопасности со специальным адаптером).

Напоминайте детям о правилах безопасности:

— Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки      внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.

— Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.

— При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под ноги.

— Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.

— Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п.

Помните, что ребенок в семье не должен быть предоставлен самому себе.

В ночное время суток ваш ребенок должен быть дома (с 23 часов до 6 часов местного времени) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения законных представителей (ст. 5 Закон РС(Я) 822-З №529-IV от 14.04.2010 года « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию). Если Вы не знаете местонахождения своего ребенка, он не отвечает на телефонные звонки, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, не занимайтесь поисками самостоятельно.

Помните, что за воспитание ребенка несет полную ответственность родитель или законный представитель. За совершение правонарушений в летние каникулы Ваш ребенок может быть поставлен на учет в отдел полиции по месту жительства.   Согласно главе 12 Семейного кодекса РФ, ст.5.35, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях, ст.156 Уголовного кодекса РФ, родители либо законные представители несут полную ответственность за воспитание, жизнь и здоровье детей.

Уважаемые родители! Здоровье вашего ребенка зависит от вашего постоянного контроля, любви и заботы!

Источник: якутск.рф.
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