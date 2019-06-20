Памятка родителям: основные правила энергобезопасности

Уважаемые родители!

Персонал ПАО «Якутскэнерго» на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание вопросам деткой электробезопасности: энергетики во всех школах республики проводят профилактические беседы и обучающие игры с детьми.

Важно, чтобы дома эти простые правила были закреплены. Ведь чем чаще ребенок их слышит, тем больше вероятность того, что он их запомнит и применит в случае необходимости.

Внимание! 11 основных правил энергобезопасности для детей и взрослых:

Нельзя проникать за ограждения трансформаторных подстанций.

Нельзя срывать знаки электробезопасности с ограждений энергообъектов.

Нельзя играть вблизи энергообъектов;

Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8-10 метров;

При обнаружении оборванного или обвисшего провода следует удалиться от него «гусиным» шагом (когда пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги) и незамедлительно сообщить об этом взрослым, а они – в адрес оперативно-диспетчерской службы энергетиков;

Нельзя находиться на теплотрассах и гаражах – можно случайно задеть провод линии электропередачи;

Нельзя ходить, бегать, стоять на теплотрассах – есть риск обжечься;

Нельзя забираться на опоры ЛЭП;

Нельзя разжигать вблизи ЛЭП костры;

Нельзя закидывать на ЛЭП удочки, воздушные змеи, скакалки и другие предметы, в том числе использовать рядом «селфи-палки»;

Нельзя прикасаться и подходить близко не только к оборванным проводам, но и к предметам, которые находятся вблизи проводов, например, к забору, гаражу, машине, так как они могут находиться под напряжением.

С наглядными материалами по электробезопасности вы можете ознакомить своих детей на специальном сайте Якутскэнерго в разделе «Безопасное электричество». Сайт доступен по ссылке: http://myenergy.yakutskenergo.ru/.