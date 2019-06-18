Памятка путешественнику: готовимся к отпуску

Специалисты АО «СМК «Сахамедстрах» напоминают, отправляясь в отпуск, обязательно возьмите полис ОМС: он гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи на всей территории России по базовой программе ОМС.

Перед отпуском:

Если вы давно не использовали полис, позвоните на горячую линию: 8 800 100 14 03 (звонок бесплатный) и уточните, действует ли ваш полис, т.е. является ли полисом единого образца.

Если полис все-таки оказался недействительным, обязательно оформите новый. Для этого достаточно обратиться в любой пункт выдачи полисов АО «СМК «Сахамедстрах». С адресами пунктов можно ознакомиться на нашем сайте: сахамедполис.рф.

Внесите телефон горячей линии в записную книжку мобильного телефона, чтобы при необходимости получить квалифицированную консультацию специалистов. Время работы горячей линии в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (время якутское). В выходные и праздничные дни горячая линия работает в режиме «автосекретаря», т.е. вы можете оставить свои вопросы.

В отпуске:

Зубная боль, ушибы, отравления, аллергия или солнечный удар – все это поводы обратиться к врачу. Предъявив полис ОМС, Вы имеете право на получение бесплатной помощи в поликлинике или больнице, работающей в системе ОМС. Прикрепляться к медицинской организации не нужно.

Необходимо понимать, что, находясь в другом регионе за пределами территории страхования, помощь по полису ОМС можно получить в случае возникновения нового или обострения уже имеющегося заболевания, когда лечение откладывать нельзя. Плановое лечение мы получаем в той поликлинике, к которой прикреплены по месту жительства.

При ухудшении состояния здоровья вы также можете обратиться за скорой медицинской помощью (экстренной или неотложной), в том числе и амбулаторно. При оказании экстренной медицинской помощи в случаях, угрожающих жизни человека, предъявление полиса ОМС не требуется. Экстренная помощь оказывается бесплатно и безотлагательно.

Если же в медицинском учреждении с вас потребовали оплатить оказанные услуги или вовсе отказали в помощи, обратитесь в:

администрацию медицинского учреждения;

в контакт-центр Территориального фонда ОМС в данном субъекте РФ;

в контакт-центр здравоохранения РС(Я): 8 800 100 14 03.

С телефонами контакт-центров ТФ ОМС субъектов РФ можно ознакомиться на нашем сайте: сахамедполис.рф.

АО СМК «Сахамедстрах», лицензия ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 г.