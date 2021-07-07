Памяти Зинаиды Дмитриевны Гурьевой…

Свет ее души…

понесла тяжелую утрату: не стало врача онколога-маммолога, хирурга высшей квалификационной категории, отличника здравоохранения РФ Зинаиды Дмитриевны Гурьевой. Человека, имя которого с благодарностью произносят тысячи якутян…

Судьбой Зинаиде Дмитриевне было уготовано родиться в семье замечательных медиков, положивших начало прославленной врачебной династии Гурьевых, глава которой, выдающийся хирург Дмитрий Афанасьевич Гурьев, по праву считается одним из основоположников развития в Якутии фтизиохирургии. Пример самоотверженного служения больным ее родителей всегда был у нее перед глазами. Стоит ли удивляться, что, когда пришло время, их благородное дело продолжила и она. Причем, также став хирургом, посвятила свою жизнь онкологии — наиболее сложной сфере медицины.

С она связала свою профессиональную судьбу в 1980 году, когда начала работать врачом-онкологом поликлинического отделения. Своим исключительным профессионализмом, дотошностью, эрудированностью Зинаида Дмитриевна быстро завоюет беспрекословный авторитет и уважение коллег. Больные же любили ее за доброту, умение сопереживать и находить общий язык с каждым.

— Когда я пришла работать в ЯРОД, Зинаида Дмитриевна уже была ведущим онкологом поликлиники. Это был опытный хирург-онколог, маммолог, специализировавшийся на злокачественных новообразованиях молочной железы. В совершенстве владела диагностикой, знала все нюансы онкопатологии. При этом, она не только принимала пациентов в поликлинике, но и оперировала. Ее авторитет был бесспорен. Начмедом ЯРОД тогда работал Георгий Петрович Упхолов. В содружестве с Зинаидой Дмитриевной Гурьевой, Лииной Саввичной Колесовой, Люцией Спиридоновной Ларионовой и др. у них сложилась мощная профессиональная команда, которой по плечу были любые задачи. Все они были наставниками молодых, — вспоминает главный онколог РС(Я), заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Феодосия Иванова.

С поликлиникой будет связан практически весь ее трудовой путь в ЯРОД. Отдав пять лет хирургическому отделению, в 1993 году Зинаида Дмитриевна вновь возвращается в поликлинику, и в 1997 году становится ее заведующей.

— Когда в 1999 году я проходила интернатуру в ЯРОД, его поликлиническое отделение возглавляла Зинаида Дмитриевна. Это был очень знающий руководитель, который учил нас, молодых, не только правильно выполнять медицинские манипуляции и грамотно оформлять истории болезни, но, прежде, всего, общаться с больными. Я многое переняла от нее, и эта наука бесценна. Всегда вспоминаю Зинаиду Дмитриевну, как отличного врача, прекрасного руководителя, порядочного коллегу и позитивного человека – веселого и с хорошим чувством юмора. А еще ее отличала врожденная интеллигентность. Зинаида Дмитриевна происходила из хорошей семьи медиков: ее отец был известным в республике фтизиохирургом, врачами работали мама, брат и т.д. И она была достойным представителем этой большой медицинской династии, — вспоминает заведующая дневным стационаром химиотерапии ЯРОД Елена Александрова.

Врожденную интеллигентность, как особое отношение к людям, жизни, долгу, будут вспоминать все, кто когда-нибудь общался с Зинаидой Дмитриевной. Этот генетический код она пронесет через всю свою жизнь и передаст собственным детям, так же, как и любовь к главному делу Гурьевых – медицине. Известным в Якутии онкологом-маммологом стала ее дочь. Врачебная династия Гурьевых продолжается уже в новых поколениях.

И даже после того, как Зинаида Дмитриевна перешла на работу в Республиканскую больницу №1-НЦМ, откуда затем ее проводили на заслуженный отдых, ее контакты с Якутским республиканским онкодиспансером не прерывались.

— Человек с активной жизненной позицией, она работала в Совете ветеранов Онкодиспансера, продолжая интересоваться всем, что происходит сегодня в онкослужбе республики. А еще я всегда поражалась тому, насколько это был разносторонне одаренный человек. Артистичная, женственная, тонко чувствующая моду, с ней можно было говорить на любые темы. Она прекрасно танцевала и на ходу сочиняла сценарии поздравления к юбилею коллег… И при этом была озарена тем внутренним светом, который всегда притягивал к ней самых разных людей, — сказала Феодосия Иванова.

Уход Зинаиды Дмитриевны Гурьевой отозвался печалью в сердцах многих из тех, кто ее знал. Но благодарная память о ней жить будет вечно…