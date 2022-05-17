Памяти Владимира Членова: В Якутии пройдут соревнования по плаванию в холодной воде

В Якутске 21 мая проведут республиканские соревнования по плаванию в холодной воде памяти Почетного полярника России, народного депутата Якутии Владимира Членова. Участники проплывут три дистанции, одну из которых – среди мастеров, сообщает ЯСИА.

Соревнования пройдут в 202-м микрорайоне. Планируется три заплыва – 100 метров для опытных пловцов, 70 и 50 метров для всех желающих. Победители и призеры будут награждены дипломами, кубками и ценными призами. При этом, согласно положению, в случае неблагоприятных погодных условий, соревнование может быть отменено и перенесено на другую дату.

Мероприятие проводится памяти первого президента Торгово-промышленной палаты Якутии, президента РОО «Якутская Арктика», кавалера Ордена «Полярная звезда», Почетного полярника России, народного депутата Якутии Владимира Членова. Соревнование посвящено 100-летию ЯАССР, Году матери в Якутии и Дню полярника в России.

Отметим, что Владимир Членов был одним из инициаторов соревнований по плаванию в холодной воде. Его дело продолжают сотрудники общественной организации «Якутская Арктика». Заплыв проводят ежегодно с 2016 года.