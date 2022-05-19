Памяти ветерана газификации Якутии Валерия Иванова

Валерий Иосифович Иванов (1942-2022) – легендарный газовик-первопроходец, отдавший делу газификации родной Якутии более полувека. Скорбная весть о том, что Валерий Иосифович ушел из жизни, постигла на днях всю газовую отрасль республики.Почетный работник газовой промышленности РФ, обладатель Ордена Почета Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), Почетный строитель РС(Я), Почетный гражданин г. Якутска, обладатель Знака отличия «Гражданская доблесть» РС(Я), кавалер Ордена «Полярная звезда» РС(Я), Ветеран труда СССР – это только малый перечень наград и знаков отличия Валерия Иосифовича Иванова.Трудовой путь молодого инженера начался с Куйбышевского политехнического института, который он окончил в 1966 году по специальности «инженер-механик нефтяных и газовых промыслов». В 1967 году он по распределению Госплана ЯАССР поступил на работу в Дирекцию строящегося газового хозяйства города Якутска. Так как с газовым хозяйством он был не знаком и оканчивал вуз по другой специальности, пришлось переучиваться буквально на ходу. Из воспоминаний Валерия Иосифовича: «Изучал «Правила безопасности в газовом хозяйстве», «Правила безопасности и эксплуатации газового хозяйства», СНиПы, проектно-сметную документацию. В этот период в Якутии заканчивалось строительство магистрального газопровода Таас-Тумус – Якутск – Покровск, окончание планировалось к 50-летней годовщине Великого Октября, поэтому надо было срочно форсировать строительство уличных сетей и готовить первых потребителей газа – Якутскую ТЭЦ».Со своими задачами молодой специалист справился блестяще. Вскоре Валерия назначили начальником службы подземных газопроводов треста «Якутмежрайгаз», затем – начальником эксплуатационной службы треста. С приходом газа в Якутск трест расширялся, обновлялся, приходили новые кадры. Как вспоминал Валерий Иосифович, служба под его начальством одновременно вела технический надзор за строительством газопроводов и осуществляла приемку в эксплуатацию, продувку, пуск, врезку газа. После приемки они с коллегами проводили систематический обход работающих сетей, а также обслуживали газорегуляторные пункты. В 1974 году ему доверили должность главного инженера. То время в «Якутмежрайгазе» он вспоминал с особым теплом: как дружен был коллектив, сколько всего они пережили вместе.Именно благодаря этому бесценному опыту в производстве в 1993 году Валерия Иосифовича пригласили возглавить Дирекцию по газификации населенных пунктов «Стройсельгазификация» РС(Я).

Дирекция была создана при ГП «Якутгазпром» как самостоятельное юридическое лицо с функциями единого заказчика по газификации населенных пунктов в сельской местности. «Стройсельгазификация» выступала заказчиком- по строительству магистральных газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей. Дирекция занималась разработкой первой программы газификации сел республики на 1993-1995 годы.Немного цифр: только в период с 1993 по 1995 годы под руководством Валерия Иванова впервые был подан газ в 8 поселков, построено 26 км газопроводов-отводов, 116 км межпоселковых и внутрипоселковых сетей, газифицировано 2390 жилых домов.Другим интересным направлением деятельности ГУП Дирекция «Стройсельгазификация» была научно-исследовательская сторона. Она исходила из стремления к снижению стоимости газификации путем внедрения новых идей, техники и технологии при газификации. На основе накопленного опыта Дирекция вела научно-исследовательские работы по внедрению передовых технологий и оптимизации процессов строительства газовых сетей. В частности, разработки по строительству газопроводов из полиэтиленовых труб позволили внести изменения в Строительные нормы и правила РФ и получить разрешение Ростехнадзора для применения их в условиях Крайнего Севера. Уже в 1994 году начался эксперимент по испытаниям полиэтиленовых труб для газификации. В 1997 году Валерий Иванов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование перспективности применения полиэтиленовых газопроводов в Республике Саха (Якутия)». Эта работа имела огромное практическое значение. В 2004 году он получит за нее Государственную премию республики в области науки и техники.В Дирекции Валерий Иосифович прослужил руководителем на протяжении 19 лет.Но и это не все грани поистине одаренного от природы газовика.

Будучи депутатом Городского Собрания города Якутска, он поставил вопрос о газификации Тулагино-Кильдямского наслега. В 2015 году жители Тулагино по своей инициативе отмечали 15-летие газификации, вспоминая Валерия Иосифовича с почестью и уважением.Был Валерий Иосифович и народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) III, IV созывов. Благодаря его инициативе и усилиям в Инвестиционную программу РС (Я) включено 5 объектов: Магистральный газопровод СВГКМ – Мастах – Берге – Якутск (3-я нитка), магистральный газопровод Майя – Табага – Чурапча; внутри поселковые газовые сети в селах Улахан – Ан, Кальвица, Тюнгюлю и Тумул, а также перевод котельных в улусах на газовое топливо.С 2012 года он служил советником генерального директора АО «Сахатранснефтегаз».В 2017 году он вместе с коллегой Владимиром Петровичем Бессоновым встречался с коллективом Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» – преемником «Якутмежрайгаза». Ветераны вспомнили свои ударные трудовые дни, поделились с опытом работы с молодыми газовиками, пожелали им успехов в нелегком труде, чтобы они – как их предшественники – работали, не жалея сил ради благосостояния людей. «Ведь мы с вами людям даем самое главное – тепло!» — сказал тогда Валерий Иосифович.Отмечая важность крепкого тыла, которое создает базу для успешной работы любого человека, он благодарил судьбу за верную супругу Марию Федотовну, их с ней дочери и внука. Никогда не забывал сказать доброе слово про коллег: «Я очень счастлив, что мне пришлось поработать в этой замечательной организации газовиков. Если бы мне пришлось вернуться назад и выбрать какой-нибудь другой путь, я бы выбрал тот, по которому прошел и иду до сих пор. Мне очень повезло в жизни, меня постоянно окружают в большинстве своем замечательные, прекрасные люди».Таким был Валерий Иосифович Иванов – необыкновенный человек, посвятивший свою жизнь труду, делу газификации Якутии.