Памяти Учителя — 40 дней

Не стало прекрасного человека, учителя Евдокии Николаевны Назаровой. Ковид безжалостно вырвал ее из нашей жизни. Из жизни, которую она так любила!

Учитель русского языка и литературы Якутской городской национальной гимназии, отличник народного просвещения РФ, Заслуженный учитель РС (Я), учитель учителей РС (Я), автор учебников и методических пособий для якутской школы.

Профессионал высокого класса, одна из самых ярких преподавателей русского языка и литературы не только в г. Якутске, но и в республике. Отнюдь не уроженка города Якутска, она впитала в себя уникальный мир села — а город сделала своим.

Родилась 14 сентября 1948 года в семье учителя Николая Николаевича и медсестры Нины Федоровны Назаровых в селе Хаптагай Мегино — Кангаласского района. Светлая пора, ясное небо, послевоенное время — первые добрые урожаи…Она и вошла в этот мир, радостно всему удивляясь, ожидая только добра, поэзии и счастья. Но мир принял сурово: в 3 года умер отец, в 7 лет — мать…

Ее жизнь – это история о поколении детей послевоенной деревни. Девочку взяла к себе и окружила материнской любовью и заботой удивительная женщина, зоотехник Матрена Николаевна Оконешникова.

Матрена Николаевна привила любовь к чтению, открыла красоту языка, она и сама наизусть читала стихи якутских поэтов, Есенина… А как гордилась успехами дочери в учебе и общественной жизни школы. В Майинской школе, где Дуня Назарова училась, было много учителей из центральных областей России. Интеллигентные, эрудированные, культурные молодые люди уважительно относились к местному населению, детям. И ребятам хотелось им подражать. В старших классах она училась у таких замечательных, известных в республике, учителей, как Вера Семеновна Заровняева, Вера Михайловна Спиридонова.

Еще в годы студенчества в ЯГУ Евдокия Николаевна выделялась научным складом ума. Занятия в кружке профессора, кандидата педагогических наук, Тамары Парфеньевны Самсоновой стали для нее средой освоения методики преподавания русского языка в якутской школе и будущей профессии и, несомненно, помогли ей утвердиться как учителю.

После окончания учебы пришла в Павловскую среднюю школу Мегино-Кангаласского района вместе с супругом, тоже учителем русского языка и литературы, Павлом Григорьевичем Морохоевым. С благодарностью Евдокия Николаевна вспоминала своих первых наставников: директора школы Матвея Васильевича Мучина, впоследствии заместителя Председателя Правительства РС (Я), и завуча Раису Яковлевну Антонову (затем работала в управлении образования администрации г. Якутска, Комитете по делам семьи и детства при Президенте РС(Я). Коллектив под их руководством сплоченно, горячо взялся за освоение новых форм и методов обучения и воспитания сельских школьников: это и работа с учащимися по месту жительства, внедрение опыта выдающегося педагога В.А. Сухомлинского, изучение психолого-физиологических причин неуспеваемости школьников, внедрение кабинетной системы обучения.

Учителя и выпускники Павловской средней школы запомнили не только интересные, наполненные трепетным отношением к слову, личности писателя уроки литературы, нестандартные, сочетающие и грамматическую, и речевую направленность уроки русского языка. Бесценный опыт, приобретенный в стенах Павловской средней школы, творческая атмосфера в коллективе, высокая требовательность руководителей, удивительно доброе отношение родителей к молодому учителю, классному руководителю вселили веру в свои силы и помогли ярко раскрыть их уже в родном селе Хаптагай.

Хаптагайская средняя школа была филиалом института национальных школ. Здесь в свое время работали такие талантливые педагоги, как учитель учителей Надежда Евменьевна и Парфений Никитич Самсоновы, профессор-филолог Лука Никитич Харитонов, Василий Васильевич Назаров, Елизавета Семеновна Оконешникова.

Евдокия Николаевна как человек коммуникабельный, с чувством юмора, уже через 2-3 года стала ее душой, незаменимым общественником и, самое главное, одним из творчески работающих учителей не только школы, но и района, руководителем кустового методического объединения, общественным инспектором РОНО. Создала прекрасный кабинет русского языка и литературы, который неизменно занимал призовые места на районных смотрах-конкурсах кабинетов, здесь проходили педагогическую практику студенты ЯГУ, проводили семинары словесников.

1978 г. Всероссийский Есенинский литературный праздник «Россия – Родина моя». Ученики Егорова Н. и Ларионов А. из далекой Якутии упоенно читают на русском стихи и свои сочинения. Первые места на том конкурсе сочинений окрылили учительницу. Потом будут и другие успехи у детей, но каждый раз будет удивительным факт — неродным языком дети владеют, мастерски используя тончайшие оттенки значений слова, игру слов.

За заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения учительница Назарова Е.Н. занесена в Книгу Почета Хаптагайской средней школы-комплекса Мегино-Кангаласского улуса.

С 1994 года Евдокия Николаевна работала в Якутской городской национальной гимназии. Подготовила за последние годы более 20 победителей городских и республиканских олимпиад. Таня Маркова, Тома Семенова, Айсена Лукина — призеры республиканских олимпиад по русскому языку ряд лет. В 2007г. Лукина Айсена успешно выступила на Всероссийской олимпиаде по русскому языку в г. Великий Новгород. В 2008 г. стала вновь победителем республиканской олимпиады. А в 2009 г. в г.Брянске Айсена становится призером Всероссийской олимпиады и получает путевку для поступления на филфак МГУ. Случай беспрецендентный за всю историю проведения олимпиад. Успехов учительница сумела достичь за счет индивидуализации педагогического воздействия, индивидуализации пути конкретного ученика в освоении программного и внепрограммного материала.

Евдокия Николаевна словно генерировала атмосферу. Где она, воздух вибрировал обаятельным юмором, врожденным искусством иронии, он был полон ребячьего гвалта и упоительной логики, полемики. А главное — урок озонировал мир нежностью, честностью, чистотой устремлений, чуть наивной и беззащитной. Иначе у нас не мог бы явиться феномен Евдокии Николаевны.

Оптимизм и сила духа отличали ее от многих славных учителей гимназии. Опускать руки, замыкаться в горестных раздумьях было не в ее натуре. Хотя по жизни не все было гладко. И весело, и горько. Но что удивительно: там, где мы почувствуем неприязнь, она видела пусть глупость, но смешную.

Ее почерк, стиль, как и все другое, выросли из реальных наблюдений. Евдокия Николаевна могла точно назвать тот урок, тот класс, где случился тот или иной эпизод детской жизни. Она была первоклассным собеседником. В самом буквальном смысле слова: уроки ее были рождены наблюдениями за движениями мысли, души ребенка сегодня и сейчас. В технике ее урока литературы внимание к детали, реплике каждого, воссоздание достоверности, воздуха ушедшего мира, умение восстановить эпоху в ее атмосфере, влить в сегодняшний урок воздух прошлых эпох. В каждом уроке — своя уникальность.

Уроки литературы Евдокии Николаевны были всегда интересны, после них выходили с грустной нежностью в душе — это абсолютно, стопроцентно созданная с детьми сегодня, на данном уроке, канва рассуждения и правда жизни.

Назарова Е.Н. была членом ГАК Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, республиканской апелляционной комиссии ЕГЭ. Много лет она сотрудничала с кафедрой методики преподавания русского языка в национальной школе филологического факультета ЯГУ, руководила педпрактикой студентов, давала открытые уроки, писала рецензии на дипломные работы. Активно выступала с докладами на конференциях, курсах различного уровня, на форуме учителей русского языка и литературы. Имела ряд публикаций об обогащении словарного запаса и развития речи учащихся, об эффективности использования речевых ситуаций на уроке русского языка в среднем звене. Разработала в соавторстве с доктором филологических наук Евдокией Николаевной Дмитриевой учебник русского языка для 7 класса якутской школы, в 2004 и 2011 г.г. он был переработан и дополнен. Усилена коммуникативная направленность учебника, включены базисные единицы речи, обладающие текстообразующей функцией. Осуществлена работа по дальнейшему улучшению методического аппарата учебника, включен материал, обеспечивающий формирование языковой личности в условиях культурно-исторической, социальной среды региона. Преподавание русского языка в национальной школе Назарова Е.Н. обогатила разработками методических и дидактических материалов.

Ежегодно результаты ЕГЭ ее выпускников были 70%-84% качества при 100% успеваемости. Подготовила 32 медалиста. Выпускники учителя — эрудированные, тонко чувствующие литературу, искусство, каждый нашел свое место в жизни, закончили или заканчивают высшие учебные заведения России, ЯГУ и за рубежом.

Евдокии Николаевне было присуще особое «чувство языка», русского языка. Это феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в понимании и использовании идиоматических, лексических, стилистических и других конструкций. Кириллина Туяра, выпускница гимназии этого года, сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Как Евдокия Николаевна говорила, Туяра знает правила, а, не помня правил, она находит нужное решение за доли секунды. Как? Прежде всего, из опыта длительного использования языка: чтения, письма. В достижении высоких результатов на ЕГЭ способности (или гуманитарная направленность), конечно, играют роль, но чувство языка не дается от рождения, а развивается в процессе изучения языка, систематической работы.

Авторитет и уважение Назаровой Е.Н. в коллективе гимназии был очень высокий. Это был авторитет профессионала и творческого учителя, щедро одаренной интеллектуальной личности, главное дело которой – нести духовность и радость людям.

Марияна Васильевна Винокурова,

МОБУ Якутская городская национальная гимназия, город Якутск

Учителя не умирают! Их души продолжают жить. Так свечка плавится и тает, Но не перестаёт светить. А если свет вот-вот погаснет И, кажется, не уберечь, Учеников зажгутся свечи! Все — от одной. Десятки свеч! Учителя не умирают, Их души вечно будут жить! Их звёзды, в темноте мерцая, За нами тихо наблюдают И не перестают ЛЮБИТЬ…

40 дней пролетело, но для нас Вы всегда остаётесь живой. Мы мечтали с Вами о многом. Тепло Вашего сердца мы сохраним в своих душах навеки… Мы — Ваш последний класс.