Памяти Романа Дмитриева проведут всероссийский турнир по мас-рестлингу в Москве

В Москве в пятый раз состоится всероссийский турнир по мас-рестлингу памяти победителя и серебряного призера Олимпийских игр Романа Дмитриева. Сильнейшие станут не только обладателями золотых медалей, но и прямой путевки на чемпионат России.

Соревнование пройдет 21-22 марта в Москве. Место проведения турнира является весьма символичным, он состоится во Дворце борьбы имени товарища Романа Дмитриева по сборной, победителя Олимпийских игр Ивана Ярыгина.

Всероссийский турнир Дмитриева станет последним шансом для многих мадьыны зацепиться за возможность выступить на чемпионате России, поэтому туда отправятся многие спортсмены из регионов страны. Прямую путевку получат только победители.

Организаторы ожидают, что выступят более ста спортсменов, не менее чем из 20 региональных команд. На помост выйдут атлеты весовых категорий до 60, 70, 80, 90, 105, 125, свыше 125 кг среди мужчин, а также 55, 65, 75, 85 и свыше 85 кг среди женщин.

При выполнении требований нормативов единой всероссийской спортивной квалификации будут присваиваться звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта России по мас-рестлингу. Турнир посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году памяти и славы в России, Году патриотизма в Якутии.