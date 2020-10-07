Памяти прославленного якутянина

29 октября исполнится 80 лет Евгению Леонидовичу ЧИСТЯКОВУ, почётному работнику транспорта России, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), в течении пятнадцати лет возглавлявшему Ленское объединенное речное пароходство.

Свою судьбу с речным флотом он связал в 1955 году, поступив в Якутское речное училище на судоводительское отделение. Практику проходил на Жатайском заводе – на пароходе «Джарджан», где пришлось ещё уголь в тачках возить. После окончания училища отличнику предлагали разные районы республики, но он выбрал Жатай, и в 1959 году влился в дружный коллектив завода. Шестнадцать лет были отданы работе в командном составе Жатайского завода, десять из них капитаном. Основная капитанская биография Е.Л.Чистякова связана с буксиром-плотоводом «Камчатка», капитанский мостик которого он покинул в 1975 году.

— С 1984 по 1987 годы Евгений Леонидович возглавлял Жатайскую РЭБ флота, — рассказывает генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.ЛАРИОНОВ. – Незаурядные способности организатора, производственника ярко проявились в период работы Е.Л.Чистякова секретарем парткома завода, инструктором отдела транспорта и связи обкома КПСС. Дальнейшая деятельность в Госкомитете по транспорту и связи, министерстве транспорта и связи напрямую была связана не только с речным, но и с другими видами транспорта. В 1994 году Евгений Леонидович был назначен президентом АСК «ЛОРП», ставшее впоследствии открытым акционерным обществом. Нелёгкое время выпало на долю опытного руководителя: постоянный дефицит финансовых средств, снижение объема перевозок, сложности с оплатой оказываемых услуг. Однако опыт, требовательность, четкость и последовательность в решении сложных вопросов Евгения Леонидовича во многом позволили достичь положительных результатов в деятельности пароходства. Благодаря четко организованному процессу ПАО «ЛОРП» на протяжении многих лет сохраняет свой потенциал и выполняет поставленные перед пароходством правительственные задачи по доставке грузов в районы Крайнего Севера РС(Я). К 80-летию Е.Л.Чистякова мы ведём строительство нового головного танкера нового проекта «Евгений Чистяков», также к юбилею запланировано возложение цветов к мемориальной доске на доме, где жил Евгений Леонидович, — отметил Сергей Александрович Ларионов.

Евгений Леонидович Чистяков не дожил до своего 70-летия полгода и умер 10 марта 2010 года в одной из клиник Москвы после тяжелой и продолжительной болезни. Сразу после смерти Е.Л. Чистякова, по инициативе ПАО «ЛОРП» и при поддержке Правительства РС(Я) были установлены мемориальная доска на фасаде здания по проспекту Ленина, 6/1 и памятный камень на Аллее Ленских речников в Жатае. Имя прославленного доблестным трудом земляка присвоено Майской средней образовательной школе и улице в селе Покровка Амгинского улуса. Стоит отметить, что все мероприятия были горячо поддержаны людьми, которые знали и уважали Евгения Леонидовича – земляками, коллегами, друзьями и единомышленниками.