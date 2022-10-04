Памяти Почетного архитектора Якутии — Николая Белолюбского

У каждого архитектора есть знаковый проект, дело всей жизни. Но есть яркие представители, чья деятельность успешна в самых разнообразных направлениях. Таким был и Николай Иннокентьевич — почетный архитектор Якутии, почетный строитель России. Человек, приложивший руку к проектированию застройки г. Нерюнгри, созданию «северного дома» и проектированию каменных храмов по всей республике.

В православную архитектуру Николай Белолюбский пришел в 2006 году по предложению Якутской епархии РПЦ. «Как архитектор он был отличным специалистом в своем деле. Епархия всегда находила в его лице поддержку. Стоит отметить, что православных архитекторов не так много, можно даже сказать, что Николай Иннокентьевич был единственным, кто занимался проектированием церквей именно в Якутии», — делится воспоминаниями прораб строительного отдела якутской епархии Русской Православной Церкви Геннадий Карбушев.

Храм Рождества Христова в п.Айхал Мирнинского района

Храм прп. Серафима Саровского в п. Мохсоголлох

Храм прп.Серафима Саровского г.Удачный

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в п.Нижний Бестях

По проектам Белолюбского построены каменные храмы в поселках Мохсоголлох, Айхал, Удачный, Нижний Бестях, городах Покровск, Нюрба, Вилюйск и строится новая церковь в г. Якутске в Новопортовском квартале.

«С ним всегда было интересно. Православная архитектура имеет свои нюансы. И несмотря на то, что в эту сферу Николай Белолюбский пришел из гражданской архитектуры, он знал все тонкости храмостроительства. В своей работе он часто использовал опыт существующих церквей и очень серьезно подходил к делу. В настоящее время продолжается строительство храма Святых в Якутске по его проекту», — добавил Геннадий Карбушев.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г Покровске

Храм святителя Николая в г. Нюрба.

Свято-Никольский храм в г. Вилюйске

Храма Всех Святых в Новопортовском квартале г. Якутска

Основательный подход к делу, всесторонняя развитость архитектора Белолюбского вдохновляла и продолжает вдохновлять. До храмовой архитектуры особое место в его творчестве занимало объемное проектирование. Как и многие якутские архитекторы он начал свою творческую деятельность в стенах ГТПИИ «Якутгражданпроект», куда был распределен после окончания Горьковского инженерно-строительного институт им. В.П. Чкалова в 1975 году.

Одной из первых авторских работ в 1976 году стал проект жилой вставки (с квартирами в двух уровнях) по ул. Ярославского, в 1977 году он проектирует здание актового зала Дворца пионеров, а в следующем году — здание военного комиссариата. 1979 год ознаменовался реализаций гостиницы на 100 мест по ул. Аммосова, а 1980 – домом книги по ул. Ярославского и проектом комплекса Молодежного центра на Комсомольской площади г. Якутска.

Под руководством Николая Иннокентьевича в 1981 году велась проектная работа по застройке промышленного города Нерюнгри, проектирование жилых домов в Якутске и работа с генпланами. В 1987 году Николай Белолюбский был назначен главным архитектором проектов в отдел типового проектирования и занимался разработкой номенклатуры крупнопанельных 5 и 9-ти этажных жилых блок-секций для города Якутска.

Талант архитектора нашел отражение в реализации авторской идеи «Северного жилого дома» — здания с широким корпусом и крытым внутренним двором. Проект дома занял первое место на всесоюзном конкурсе и был претворен в реальность в виде здания 40-квартирного жилого дома по улице Хабарова в 1988 году. А в 1991 году появился 5-этажный жилой дом со встроенной детской библиотекой и клубом в квартале 45 в Якутске.

«Северный дом»

«После прохождения курсов повышения квалификации в Москве, он занимался генеральным планом и застройкой г. Нерюнгри. Стоит отметить, спектр его знаний в архитектуре был обширен. Николай Иннокентьевич не просто знал нормативы, но и на интуитивном уровне, можно сказать чувствовал многие вещи. В процессе проектирования, кроме соответствия объектов всем градостроительным правилам и нормам, ему было также очень важно предусмотреть и социальную сторону, отвечающую требованиям горожан. Позднее, работая в Министерстве строительства и архитектуры республики, свои знания и видение он реализовывал уже не только в масштабах города», — делится Светлана Белолюбская, супруга Николая Иннокентьевича.

Несмотря на свой опыт и авторитет, он никогда не терял творческого кипения, с большим интересом брался за разные проекты. В 2000-ые годы Белолюбский разрабатывал планировочные решения жилых домов в г. Якутске совместно с фирмой «Утум». Тогда же он активно занимался памятниками. Так, в 2002 году появляется памятник репрессированным якутянам в г. Москве, памятник М. К. Аммосову по ул. Кулаковского в г. Якутске в 2006г. и мемориальная доска М. К. Аммосову на здании постпредства в г. Москве в 2007г.

Памятник М. К. Аммосову

Творчество всегда было неотъемлемым элементом для архитектора Белолюбского, но есть в его деятельности особый период – 10 лет службы на административных должностях. Это время совпало с «перестройкой», когда начались реформы нормативных и правовых вопросов в области проектирования и градостроительства. Так, с 1992 по 1995 гг. он возглавлял Управление архитектуры и градостроительства города Якутска, занимал пост Главного архитектора города, с 1995 — 2002 гг. руководил Управлением архитектуры и градостроительства Республики Саха (Якутия), будучи заместителем министра Министерства строительства и архитектуры Республики Саха (Якутия).

Тогда Николай Иннокентьевич стал одним из первых, кто начал думать о комплексном подходе в формировании городской застройки. В своей работе он всегда прежде всего думал об удобстве и комфорте людей. По словам Светланы Викторовны, в процессе проектирования, кроме соответствия объектов всем градостроительным правилам и нормам, ему было также очень важно при застройке отдельных районов предусмотреть места для строительства школ, детских садов.

Оглядываясь на творческий путь Николая Белолюбского, можно с уверенностью сказать, что его забота о городе и горожанах чувствуется в каждом объекте, появившемся при его непосредственном участии.