Памяти Петра Скрябина: Просвещенец судьбы безупречный

Воспоминания подвигли меня выразить стихами свое отношение к Петру Семеновичу СКРЯБИНУ. Предлагаю их вашему вниманию. Прошу строго не судить – я ведь не стихотворец:

Петр Скрябин

Просвещения яркий сподвижник.

Вдохновения сего властелин.

Познаний жажду в юнцах разбудил.

Обожатель талантов, в жизни мудрец.

Со всеми дружен, кто твердо шагал.

Первопроходец. – Он их понимал.

Петра наставления им силу давал.

Окрылял педагогов поддержка, лад.

Просвещенец судьбы безупречный.

Открыт для людей прямой и честный:

«Учитель — творец для добра, для детей;

Живет он в поступках и в мыслях людей».

Светлая личность. Народа любимец.

Предназначен судьбою завидной.

Память людская жить о нем будет.

Правдою чистой, правдою светлой.

Я знал Петра Скрябина: учился с ним в последних двух курсах физико-математического факультета Якутского государственного университета; в 60-х годах работал учителем физики и математики в СОШ. Петр Семенович Скрябин был одним из руководителей министерства просвещения ЯАССР (с 1959 по 1983 год — первый заместитель министра), заложивший основы настоящего и будущего развития образования, внесший огромный вклад в его развитие. Он был человеком высокой культуры, обладал обширными и глубокими знаниями не только в профессиональной деятельности. Петр Скрябин был одним из тех, кто «преимущественно живет своими мыслями и чужими чувствами», которых Лев Толстой считал «лучшими из лучших людей». Петр Семенович был душевным, по-настоящему интеллигентным и порядочным человеком.

Признавая большие заслуги Скрябина П. С. в области развития образования и в целях увековечения его памяти указом президента РС (Я) Вячеслава ШТЫРОВА от 28.10.2009 года имя «Петр Семенович Скрябин» было присвоено средней общеобразовательной школе первого Жемконского наслега Хангаласского района, что на его малой родине. Награжден орденом «Знак Почета» и медалями, Почетными грамотами ПВС ЯАССР и ВЦСПС. Петру Семеновичу Скрябину присвоено почетное звание заслуженного учителя школ РСФСР и ЯАССР, отличника народного просвещения.

А в серии «Ими гордится Якутия» Министерство просвещения РС (Я) выпустило книгу воспоминаний «Петр Семенович Скрябин». Эпиграфом книги послужили замечательные слова из поэмы «Солнце в крови» Н. Сергеева, верно отражающие дух, глубинные смыслы воспоминаний о Петре Скрябине:

Короткая жизнь человеку дана:

Мельканье минут и дней скоротечность.

Но если народу она отдана.

Но если горение и подвиг она,

Удел человека вечность.

P. S. Петр Скрябин родился 17 июля 1917 года в 1 Жемконском наслеге Хангаласского улуса. В этом году ему исполнилось бы 103 года.