Памяти Николая Котова

12 апреля 2021 года ушел из жизни Николай Михайлович Котов. Коллектив Филармонии Якутии глубоко опечален известием о его кончине!

Выражаем глубокое сочувствие родным и близким, друзьям и коллегам по поводу кончины композитора, артиста, педагога, заслуженного работника культуры РС(Я), почетного гражданина Алданского района Николая Михайловича Котова.

Глубоко скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам: Государственного концертного оркестра Якутии, филиала Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова, Алданской Детской школы искусств им. А.Т. Никитина.

12 апреля 2021 года ушел из жизни замечательный человек — композитор, артист, педагог Николай Михайлович Котов. Неделю не дожил Николай Михайлович до своего 80-летия. Это трагическое событие – большая утрата не только для семьи и близких, но и для всей музыкальной и педагогической общественности Якутии. Он пользовалась большим уважением и авторитетом не только среди коллег-музыкантов, но и среди слушателей — почитателей его таланта. Светлая память о Николае Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

С глубокой скорбью, Наталья Базалева.