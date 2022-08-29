29.08.2022
13:06
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Некролог

Памяти нашего соратника Николая Архипова


Мы потеряли одного из главных соратников, секретаря Амгинского местного отделения партии «Единая Россия», главу  муниципального образования «Амгинский улус (район)» Николая Архиповича Архипова.

Его скоропостижный уход из жизни потеря не только нашей партии и Амгинского района, но и всей республики в целом,  Николай Архипович был надёжным другом, настоящим патриотом и крепким семьянином.

Он навсегда останется в нашей памяти талантливым руководителем, добросовестным профессионалом и замечательным человеком.

Скорбим вместе с вами.


Региональный исполнительный комитет Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» 

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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