Памяти нашего коллеги

Врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество. Известные слова русского ветеринарного врача Сергея Евсеенко хорошо отражают жизненную стезю Иннокентия Ильича Бочкарева, посвятившего всю свою жизнь ветеринарной медицине, работая в ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова и затем Якутской ГСХА (ныне АГАТУ).

21 апреля 2021 года 40 дней как он покинул этот мир.

Иннокентий БОЧКАРЕВ – доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), академик Петровской академии наук и искусств, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный гражданин Намского улуса, отличник образования, почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия) родился 13 ноября 1948 года в живописном месте — селе Едейцы Намского района, в семье колхозников.

С 1979 года Иннокентий Бочкарев связывает свою жизнь с ветеринарной наукой. В 1985 году успешно защищает кандидатскую диссертацию в Москве. Затем, по 90-й год работает в отделе ветеринарии ЯНИИСХ на должности старшего научного сотрудника, а с 90-го по 94-й Иннокентий Ильич – доцент кафедры анатомии и хирургии Якутского сельскохозяйственного института (впоследствии ЯГСХА), а с 94 по 96-й – докторант Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, где в декабре 96-го успешно защищает докторскую диссертацию по «Эпизоотологии Криптоспоридиоза».

Дальнейшая его карьера неразрывно связана со славными годами роста и укрупнения Якутской ГСХА. Здесь он проходит путь от заведующего кафедрой паразитологии факультета ветеринарной медицины, до проректора по учебной работе и первого проректора ЯГСХА (ныне АГАТУ).

Научная деятельность Иннокентия Ильича Бочкарева связана с изучением актуальной проблемы – протозойных болезней животных. Впервые в ветеринарии им разработан и внедрен принципиально новый способ профилактики и лечения паразитарных болезней с использованием рекомбинантного иммуномодулятора. Им опубликовано более 100 научных работ, которые включены в инструкции и нормативы Департамента ветеринарии Минсельхоза России. Его научно-методические рекомендации внедрены в систему ведения АПК Республики Саха (Якутия) и в учебный процесс вузов страны.

Будучи опытным педагогом высшей школы, в своей работе внедрял новые методы творческого мышления у студентов, неразрывно сочетая теорию с практикой, как неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов. Под его непосредственным руководством выполнялись актуальные научные работы по проблемам особо опасных протозойных и инфекционных болезней животных.

Иннокентий Ильич любил своих близких и родных, детей и внуков, отдавая всего себя работе и семье, оставаясь преданным им до конца.

Он пользовался огромным авторитетом среди коллег, был примером для студентов. Его жизненный оптимизм, превосходное чувство юмора, доброжелательность, простота в общении создавали вокруг него особую атмосферу. На праздниках, мог удивить друзей и коллег прекрасным и проникновенным исполнением песен на родном языке.

Иннокентий Ильич был требователен, любил во всем порядок, точное исполнение всех положений, не принимая вероломство в своем кругу, был справедлив, уважал начальство, но никогда не выслуживался.

Светлая память об Иннокентии Ильиче Бочкареве, человеке редкой честности и порядочности, твердой мужской харизмы, отзывчивой, умеющей приободрить и зарядить энергией личности, навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и коллег, которые в память о нем оставили для истории свои теплые воспоминания в предлагаемом видеосюжете, с которым и делимся с окружающими.

Приятного просмотра!