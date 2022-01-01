Памяти Михаила Егоровича Сергеева…

1 января исполнилось 40 дней, как не стало Сергеева Михаила Егоровича – ветерана МВД, ветерана Госавтоинспекции, возглавлявшего отдел ГАИ МВД ЯАССР в 1985-1988 годах

Из воспоминаний Кириллина Григория Афанасьевича:

«…В 1988 году я был назначен старшим госавтоинспектором Намского РОВД… В то время в отделе была только группа ГАИ. Начальником РОВД тогда был ранее работавший долгое время в ГАИ опытный Михаил Егорович Сергеев. Перед моим заступлением на должность Михаил Егорович мне дал полный инструктаж, рассказал о требованиях и даже принял небольшой экзамен на знание административного кодекса и регламентирующих нашу деятельность приказов МВД. Не обошлось и без чисто житейских советов и «мудростей». Я постоянно заходил к нему на консультацию и получал всегда полное разъяснение и ответы на все интересующие вопросы. В начале моей самостоятельной работы огромная поддержка от Михаила Егоровича была для меня очень важна.

…. Михаил Егорович дал мне указание составить план работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района. В этом плане после было много корректировок, сделанных Михаилом Егоровичем. Он курировал службу ГАИ от руководства. Михаил Егорович полностью освободил сотрудников ГАИ от дежурства в райотделе, чтобы мы работали исключительно по своей линии — по обеспечению БДД. Частенько перед заступлением наряда на службу инструктаж проводил лично сам Михаил Егорович. Я ежедневно докладывал начальнику РОВД о результатах работы, а он детально спрашивал обо всех направлениях деятельности, интересовался планами на следующий день. Стиль и методы работы Михаила Егоровича мне пригодились в моей дальнейшей работе на должности начальника ГАИ г.Якутска и начальника Томпонского РОВД.

Для создания мне условий работы райсовет и руководство РОВД сделали все от них зависящее: супруге нашли работу, сыну дошкольного возраста – детский сад, дочке — рядом с домом школу, а для нашей семьи выделили двухкомнатную квартиру. Я был безмерно благодарен Михаилу Егоровичу и вспоминаю добрыми словами по сей день».

Из воспоминаний Оленова Василия Васильевича:

« ….Я окончил Саратовскую школу милиции. Эту школу окончили много сотрудники Госавтоинспекции, которые впоследствии стали руководителями , внесли значительный вклад в развитие Госавтоинспекции. В числе первых из них – Сергеев Михаил Егорович.

…По окончании школы милиции вместе с другими коллегами мы прибыли в 1984 –м году на службу в Госавтоинспекцию республики, руководил которой в то время как раз Михаил Егорович. Мы сразу попали к нему под надежное «крыло» и под его грамотное руководство. Нас распределили по районам: меня направили в Амгинский район – госинспектором в местное РОВД. Приступив к исполнению обязанностей, я руководствовался не только знаниями , полученными во время учебы, но и теми рекомендациями и советами, которые давал Михаил Егорович. Налаживал взаимодействие с общественностью, выезжали по наслегам, организовывали регистрационно-экзаменационную работу. Еженедельно отчитывались в отдел ГАИ Михаилу Егоровичу: он для всего находил время, все успевал – учил, направлял, контролировал.

…Михаил Егорович позже работал начальником райотдела в Ленском районе. Его туда направили, как наиболее подготовленного, грамотного руководителя и организатора: транспорта в Ленском районе было в разы больше, чем в других районах региона, необходимо было обеспечивать безопасность дорожного движения, там развивалась алмазодобывающая промышленность, для которой необходимо было развивать и транспортную инфраструктуру, дороги. Со всеми этими задачами Михаил Егорович успешно справлялся.

Он всегда был очень корректный, грамотный, обаятельный, мог найти общий язык к любыми людьми. Под его руководством очень хорошо была налажена работа с местными райисполкомами, партийными органами, органами местного самоуправления, решались многие стратегические вопросы по совершенствованию деятельности ГАИ — проведению технического осмотра, обслуживанию граждан во регистрации, выдаче водительских удостоверений. Словом, от Михаила Егоровича не ускользало ничего, он все старался держать под контролем, относился с требовательностью и к себе, и к подчиненным, был чрезвычайно дисциплинированным, организованным, последовательным в своих действиях и решениях.

Для меня он – пример настоящего руководителя высокого уровня, истинного профессионала. Думаю, что и сегодня те качества и умения, которые были присущи Михаилу Егоровичу Сергееву, очень нужны современным руководителям, им бы у него поучиться!»

Валерий Андриянович Черепанов:

«С момента заступления Михаила Егоровича на должность командиром дивизиона и до его службы в должности начальника отдела ГАИ республики мне довелось работать рядом с ним. Это был замечательный человек и истинный руководитель, офицер. Немалый путь прошли рядом, были и трудности, и победы. Он всегда держался с достоинством, был интеллигентным, порядочным. Ну и профессионалом своего дела, это безусловно.»

Пинигин Николай Александрович:

«… На свой первый служебный «развод» я … опоздал! За это получил от Михаила Егоровича замечание и запомнил это на всю жизнь. Он был очень строгий, но справедливый человек. Очень хорошо знал службу, любил порядок и дисциплину, но при этом умел пошутить, умудрялся поругать, но не обидеть, старался поддержать в трудный момент, если было нужно.»

Соловьев Сергей Степанович:

«…Вместе с Михаилом Егоровичем мне довелось работать в 80-е годы. Я тогда был молодым «зеленым» старшиной милиции и служил в должности инспектора ДПС. Обычному инспектору не часто приходилось сталкиваться с руководителем, но Михаил Егорович всегда был для нас «доступен». В нем не было какого-то чванства, высокомерности, он никогда не повышал голос, всегда говорил спокойно, какой бы критической и напряженной ни была ситуация. Даже мне, простому инспектору, всегда можно было посоветоваться с ним и получить дельный совет. Он был очень рассудительным, человечным и, как сейчас бы сказали, адекватным. Никогда не слышал ни от кого из коллег ничего плохого о Михаиле Егоровиче. Между прочим, это большая редкость – такое единодушие в мнениях об одном человеке. Это дорогого стоит…»

Из воспоминаний Кривошапкина Виталия Иннокентьевича:

«…. С этим замечательным человеком мне довелось учиться вместе в Саратовском военном училище им. Ф.Э. Дзержинского с 1966 по 1968 годы. Мы подружились там. По окончании учебы вернулись на работу в МВД Якутии. Михаила Егоровича направили в Нюрбинский РОВД, а я поехал работать в Усть-Янский район. Михаил Егорович с должности простого инспектора ДПС вырос до начальника отдела ГАИ республики, затем, как перспективный руководитель был назначен начальником отдела Ленского РОВД. Он был надежным другом, товарищем, настоящим офицером.»