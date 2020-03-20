Памяти Марии Чертковой — первого садовода Якутии, супруги поэта Ивана Гоголева

18 марта ушла из жизни Черткова Мария Алексеевна, первый садовод Якутии, замечательный ученый-селекционер.

Она родилась 12 мая 1927 года в поселке Нижнеколымске, Нижнеколымского района Якутской АССР.

При содействии В.А.Протодьяконова, после окончания средней школы, поступила в Московскую сельскохозяйственную Академию им.К.А.Тимирязева.

В 1953 году окончила полный курс Академии по специальности «Плодоводство и овощеводство» и получила диплом ученый-агроном.

Долгие годы работала ведущим научным сотрудником лаборатории Государственного научного учреждения Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.

Заслуженный агроном ЯАССР и РФ, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники, Ветеран сельского хозяйства Якутии, Ветеран труда СССР, отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Нижнеколымского и Хангаласского улусов, почетный старейшина г.Якутска.

Награждена рядом высоких правительственных наград:

Знаком отличия «Гражданская доблесть», юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», почетными медалями, грамотами, среди которых почетная грамота президента Российской Федерации В.В.Путина — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Мария Алексеевна — человек удивительной, редкой доброты, замечательный ученый-селекционер, вырастившая первый яблоневый сад на вечной мерзлоте, прекрасная, любящая мать, бабушка, прабабушка, любимая супруга народного поэта, писателя, драматурга Якутии Ивана Михайловича Гоголева.

Майя, Майя – ты мой вечный май

Этими словами поэт Иван Гоголев выразил свое восхищение, благодарность и любовь супруге Чертковой Марии Алексеевне, той, что создала первый сад на вечной мерзлоте, крепкую, дружную семью и подарила поэту троих детей, творчески одаренных личностей. Благодаря любви к ней, родилась песня «Якутия моя родная», музыку к которой написал замечательный армянский композитор Грант Григорян, его друг и соратник. Песня эта сразу полюбилась людьми и стала народным гимном.

Благодаря супруге, другу, помощнику во всем, человеку удивительной доброты, душевной чистоты и мудрости, поэт мог плодотворно, вдохновенно творить. Она создавала для этого все условия, нелегкие заботы в быту взяла на себя, окружая его мягким светом заботы, внимания, тепла и любви. И сама стала большим специалистом в своем деле, большим ученым – селекционером, вырастила, несмотря на суровые северные условия, чудесные яблони, целительную смородину – цветущий сад, где поэт создал свои лучшие произведения.

Это — песни, детские сказки, стихи «Харчаана», роман-трилогия «Черный стерх», роман-поэма «Третий глаз», «Книга мистерий», «Не отворачивайся, Богиня милосердия», последний роман о якутском народном герое «Манчаары», повести «Я вас люблю», «Не руби сук», сказание «Эр Соготох», драматические поэмы «Чайки над Леной», «Письмена на бивнях мамонта», множество стихов и поэм.

В сад на Лене — реке часто приезжали гости. Среди них — соратники, друзья: поэты Василий Сивцев, Семен Руфов, Олег Шестинский, композиторы Грант Григорян, Алексей Сазонов, профессор Иннокентий Томский, ученый — востоковед Егор Сидоров, композиторы Николай Берестов, Захар Степанов, Грант Григорян, актриса Зоя Багынанова, режиссер Федот Потапов, — с которым Гоголев проработал более 25 лет в театре. Когда сад хотели закрыть, поэт выступил в его защиту. Написал либретто, а музыку — замечательный армянский композитор Грант Григорян. Так родилась первая якутская оперетта «Цветок Севера» с главной героиней Марией. Она стала единственной и неповторимой в искусстве Якутии и до сих пор идет с полными залами.

Мария Алексеевна проработала в саду более 62 лет. Все ее помнят как человека чистой, доброй души, отзывчивую на чужую боль, подвижника своего дела, вырастившего и создавшего 6 высокоурожайных, высоковитаминных, морозоустойчивых сортов черной смородины, так необходимых на Севере.

Она — автор трудов: «Черная смородина», соавтор Л.В.Гайдукова; «Справочник по ягодоводству в Якутии», «Витамины к столу», соавторы Т.А.Перлова и Н.С.Федоров; «Советы огородникам» соавтор Н.С.Федоров и другие.

Все работы ученого представлены в брошюре «Мария Алексеевна Черткова», в библиографическом справочнике, изданном ЯНИИСХ.

Подвижник своего дела, труженица Севера всю жизнь проработала на благо республики, ее людей, не щадила для этого ни здоровья, ни сил.

Вечная Память Вам — наша дорогая, незабвенная Мария Алексеевна Черткова!

Мы всегда будем помнить Вас. А Ваши яблони и черная смородина – целебные растения пусть всегда будут цвести благодатным Садом на пользу и радость людям, родной земли.

Низкий поклон вам за все, Мария Алексеевна… Вы были и останетесь для нас добрым примером