Памяти легендарного Алкивиада

Научно-практическая конференция «Профессор А.И.Иванов — выдающийся врач, деятель медицинской науки, высшего образования и спорта» состоялась в Якутске 17 ноября. Мероприятие было посвящено 80-летию профессора, доктора медицинских наук Алкивиада Иванова и 20-летию основания Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, организатором и первым директором которого был Алкивиад Исидорович.



В этот день были представлены два издания, посвященные жизни и деятельности известного спортсмена, врача, ученого: биобиблиографический указатель и книга-альбом.

После окончания школы Алкивиад, грезивший с детства небом, поступил в Криворожское авиационное училище. Закончив, он вернулся на родину, работал авиатехником в аэропорту Якутска, продолжая вечерами заниматься в спортзале. Вскоре это дало свои плоды. Благодаря блестящим победам на турнирах самого различного уровня, Алкивиад Иванов стал одним из самых известных спортсменов Якутии, сыгравшим огромную роль в развитии и популяризации вольной борьбы в республике. Но на пике своей спортивной карьеры он поступил на медицинский факультет Якутского государственного университета, и с этого времени его жизнь навсегда была связана с медициной.



Все этапы жизненного и профессионального пути Алкивиада Исидоровича Иванова отображены в разделах биобиблиографического указателя «Труды» и «Литература о жизни и деятельности».​ В первый раздел вошли монографии, методические указания и пособия, статьи и тезисы, а также научные работы, выполненные под руководством Алкивиада Исидоровича. Кроме того, в этот же раздел включены статьи Иванова и его интервью, напечатанные в средствах массовой информации. Раздел «Литература о жизни и деятельности» включает публикации о нем как о спортсмене, враче и ученом, опубликованные в различных республиканских и российских изданиях. Издание рассчитано на специалистов, работающих в сфере медицины, врачей, спортивных историков и журналистов, а также всех, кто интересуется жизнью и деятельностью А.​ И.​ Иванова.

Как отметила на презентации Нюргуяна Алкивиадовна, второе издание является фотоиллюстрацией жизни её отца — многогранно одарённого профессионала, талантливого учёного, прекрасного семьянина и удивительно красивого человека. В одном из своих интервью Алкивиад Исидорович сказал: «В последние годы много появляюсь в средствах массовой информации. Чувствую себя неловко в роли медийной личности, но положение обязывает, поэтому не отказываю в общении с журналистами. Вот только иной раз из этих интервью и статей складывается представление, что это жизнь некоего суперчеловека. А мне хочется рассказать, как маленького мальчика послевоенного поколения вела по жизни мечта — стать сильным человеком. Понимание того, что только упорным трудом можно добиться своей цели, и веру в себя мне дал спорт». Книга-альбом «Алкивиад: история побед» о полном событий жизненном пути мальчика, родившегося в далеком якутском селе суровой зимой сорок первого.

Алкивиад Исидорович Иванов действительно смог многого добиться в жизни, покорил неведомые для многих вершины. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заслуженный врач РС (Я), отличник здравоохранения РС (Я), отличник физической культуры РС (Я) А.​ И.​ Иванов внес значительный вклад в науку, образование и организацию здравоохранения республики.