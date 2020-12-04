Памяти коллеги и друга Матвеева Игоря Андреевича

Группа компаний «Золотой Актив» выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной смерти Игоря Андреевича Матвеева — главного технолога нашей компании.

Ушел из жизни наш дорогой коллега, надежный друг и товарищ, преданный своей профессии высококлассный специалист по переработке руд благородных металлов, хороший человек.

Игорь Андреевич принимал активное участие в запуске двух фабрик по производству золота на востоке Якутии и внес весомый вклад в развитие горнорудной отрасли.

Мы все возлагали на него большие надежды, видя его прекрасную перспективу, как одного из ведущих обогатителей республики. Он отличался высоким профессионализмом, преданностью родному делу, дружеским отношением ко всем коллегам.

Игорь Андреевич был прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом четверых детей.

Игорь Андреевич был очень светлым человеком и нам будет не хватать его советов, поддержки и просто доброго слова.

Пусть родная якутская земля будет ему пухом. Твоя светлая память навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья ООО «Богуславец», ООО «ДАЛЬЗОЛОТО», ООО «Дюамель», ООО « Т-Цемент», ООО «Золотой Актив».