Памяти известного журналиста

7 мая в 18:00 в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоится концерт этнофольклорного ансамбля «Махтал». В проекте участвуют мужской ансамбль «Арыллыы» и фолькорная группа «Дабайа Дайа». Вечер посвящен светлой памяти известного журналиста, спортивного комментатора Иннокентия Птицына, стоявшего у истоков создания ансамбля «Махтал». Вход 300 руб. Билеты продаются в кассах: ДДН им. А.Е. Кулаковского 32-82-96 к/т «Центральный» 42-10-74 Онлайн-продажа: Quick Tickets qsgo.ru/kgajnR, Sakhaconcert.ru и по Пушкинской карте Справки по тел. 8914-236-5770

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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