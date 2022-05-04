04.05.2022
16:47
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Культура

Памяти известного журналиста

7 мая в 18:00 в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоится концерт этнофольклорного ансамбля «Махтал». В проекте участвуют мужской ансамбль «Арыллыы» и фолькорная группа «Дабайа Дайа». Вечер посвящен светлой памяти известного журналиста, спортивного комментатора Иннокентия Птицына, стоявшего у истоков создания ансамбля «Махтал».

Вход 300 руб.

Билеты продаются в кассах:

ДДН им. А.Е. Кулаковского 32-82-96

к/т «Центральный» 42-10-74

Онлайн-продажа: Quick Tickets  qsgo.ru/kgajnR,  Sakhaconcert.ru и по Пушкинской карте

Справки по тел. 8914-236-5770

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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