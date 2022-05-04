04.05.2022
16:47
67
Культура
Памяти известного журналиста
7 мая в 18:00 в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоится концерт этнофольклорного ансамбля «Махтал». В проекте участвуют мужской ансамбль «Арыллыы» и фолькорная группа «Дабайа Дайа». Вечер посвящен светлой памяти известного журналиста, спортивного комментатора Иннокентия Птицына, стоявшего у истоков создания ансамбля «Махтал».
Вход 300 руб.
Билеты продаются в кассах:
ДДН им. А.Е. Кулаковского 32-82-96
к/т «Центральный» 42-10-74
Онлайн-продажа: Quick Tickets qsgo.ru/kgajnR, Sakhaconcert.ru и по Пушкинской карте
Справки по тел. 8914-236-5770
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
#ДДН им. А.Е. Кулаковского#Иннокентий Птицын#Памяти известного журналиста#республика саха (якутия)#Якутия
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