Памяти известного режиссера театра и кино Геннадия Багынанова

Кинокомпания «Сахафильм» 18 и 19 апреля 2023г. проводит Дни памяти «Поэтический кинематограф Геннадия Багынанова», известного в республике режиссера театра и кино.

Геннадий Багынанов – в числе первых режиссеров-энтузиастов, стоявших у истоков создания киностудии в Якутии. С 1990 года, после окончания Щепкинского театрального училища, он начал работать в ТО «Северфильм», был в составе творческой команды первого полнометражного художественно-этнографического фильма «Орто Дойду» (режиссер Алексей Романов).

По направлению «Северфильма» обучался на Высших режиссерских курсах ВИПК при Госкино в Москве, по окончании которых снял свой первый короткометражный игровой фильм «Тѳлѳрүйүү» («Перелом») по мотивам якутской легенды, получившей прекрасные отзывы и зрителей, и коллег. Такой же успех ждал его следующие картины: «Өтөх» («Урочище») по пьесе Семена Ермолаева, «Биhирэм» («Сватовство» по пьесе Ильи Левина.) Фильмы приняли участие в российских кинофестивалях, были показаны во время мероприятий на «Днях якутского кино» в Москве, Казани, Хабаровске и получили признание кинематографистов и зрителей Якутии и центральной России.

В программе показов в кинозале «Республика»: