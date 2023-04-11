11.04.2023
11:20
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Культура

Памяти известного режиссера театра и кино Геннадия Багынанова

Кинокомпания «Сахафильм» 18 и 19 апреля 2023г. проводит Дни памяти  «Поэтический кинематограф Геннадия Багынанова», известного в республике режиссера театра и кино.

             Геннадий Багынанов – в числе первых режиссеров-энтузиастов, стоявших у истоков создания киностудии в Якутии. С 1990 года, после окончания  Щепкинского  театрального  училища, он начал работать  в  ТО «Северфильм»,  был в составе творческой команды первого полнометражного художественно-этнографического фильма «Орто Дойду» (режиссер Алексей Романов).

           По направлению «Северфильма» обучался  на  Высших  режиссерских  курсах  ВИПК при Госкино в Москве, по окончании которых снял свой первый короткометражный игровой фильм «Тѳлѳрүйүү» («Перелом») по мотивам якутской легенды, получившей прекрасные отзывы и зрителей, и коллег. Такой же успех ждал его следующие картины:  «Өтөх» («Урочище»)  по пьесе Семена Ермолаева,  «Биhирэм» («Сватовство» по  пьесе  Ильи Левина.)  Фильмы приняли  участие в российских кинофестивалях, были показаны во время мероприятий на «Днях якутского кино» в Москве,  Казани, Хабаровске и получили признание кинематографистов и зрителей Якутии и центральной России.

В программе показов в кинозале «Республика»:

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба кинокомпании "Сахафильм"

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