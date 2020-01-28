Памяти Ирмовича: книга и фонд

Издана книга воспоминаний «Ирмович», посвященная памяти Леонида ЛЕВИНА, журналиста, предпринимателя, издателя, преподавателя, писателя. Отпечатана тиражом 200 экземпляров в издательстве «Норд-пресс», создателем и генеральным директором которой и был Леонид Ирмович. Напомним, что он умер год назад – 7 января 2019-го.

В книгу вошли воспоминания известных журналистов, руководителей, творческих личностей — Эмилии-Ханум АЛИЕВОЙ, Аиты ШАПОШНИКОВОЙ, Владислава ДОЛЛОНОВА, Вячеслава ЛЕВИНА, Дениса АДАМОВА, Александра ГЛОТОВА, Лии САХАУТДИНОВОЙ, Елены ПТИЦЫНОЙ, Марии ХРИСТОФОРОВОЙ, Натальи ХАРЛАМПЬЕВОЙ, Яны УГАРОВОЙ, Владимира ДОБРОХОТОВА, Галины БОЧКАРЕВОЙ, Ирины ЕФИМОВОЙ, Андрея ГАМЯНИНА, Владимира ЧЛЕНОВА, Анны МАТТЕРН, Николая ЛУГИНОВА, Лены ГОГОЛЕВОЙ, Александра ПОДГОЛОВА и других.

В книге много цветных фотографий, ранее не изданных, в том числе из детства и молодости главного героя.

В апреле 2019 года управление Минюста РФ по РС (Я) в лице начальника, советника юстиции 2 класса А.А. БУРХАНОВА зарегистрировало Фонд помощи журналистам, попавшим в трудную жизненную ситуацию имени Л.И. Левина. Это было личное желание Леонида Ирмовича, сообщила SakhaLife Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии, — и таким образом семья увековечила память организатора СМИ. Первым вкладом в данный Фонд стала денежная часть премии Союза журналистов России, которая была вручена Левину в 2018 году. Высшим органом Фонда, согласно Устава, является высший коллегиальный орган – Совет. Есть так же директор и Попечительский совет. Местонахождение Фонда – Якутск.