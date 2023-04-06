Памяти Игоря Шкурко

4 апреля не стало Игоря Шкурко, первого заместителя генерального директора — главного инженера Якутскэнерго.

Игорь Васильевич родился 23 февраля 1974 года в городе Алдан. Окончил в 1997 году Иркутский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2005 году – Московский энергетический институт по специальности «Менеджмент».

11 лет руководил филиалом АО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» Южно-Якутские электрические сети. К этой должности он пришел, проработав начальником Алданского участка Энергосбыта, главным государственным инспектором Госэнергонадзора РС(Я). Более четырех лет, с 18 октября 2018 года, он осуществлял техническое руководство ПАО «Якутскэнерго».

Награжден Грамотой Правительства РС(Я), почетными грамотами АК «Якутскэнерго», ОАО «ДРСК», «РАО Энергетические системы Востока», нагрудным знаком «За заслуги в развитии ЖКХ и энергетики РС(Я)», отмечен почетным званием «Заслуженный работник энергосистем Востока», юбилейным знаком РС(Я) «385 лет Якутия с Россией», почетным знаком «За содружество» Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

Многотысячный коллектив якутских энергетиков искренне скорбит о трагическом уходе из жизни своего технического руководителя. Выражаем глубокие соболезнования матери Антонине Леонидовне, супруге Ольге Григорьевне, сыновьям, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Игоря Васильевича. Мы будем помнить его открытым, радушным человеком с большим сердцем и добрым чувством юмора, заботливым главой дружной семьи.

Игорю Васильевичу выпало работать в пору глобальных перемен в отрасли, вызванных реформой энергетики. Разделение предприятий прежде единого Якутскэнерго по видам деятельности в нашей республике началось именно с южного энергорайона. И Шкурко возглавил Южно-Якутские сети как раз в этот сложный период. Тогда на Дальнем Востоке еще не было ни одной разделенной энергокомпании, в отличие от западных регионов страны. Пришлось проживать собственный опыт, учиться работать в условиях рыночных отношений, делить генерацию, сети и сбыт, находиться на территории одного региона, а относиться структурно к другому. Тяжелый вариант как в экономическом, так и в техническом плане. Однако это был невероятный опыт, который позволил проявиться таланту руководителя, производственника и лидера коллектива.

В год вступления в должность главного инженера Якутскэнерго Игорь Васильевич стал непосредственным участником очередного этапа реформирования – энергетика самой густонаселенной части республики перестала быть локальной – центральные и западные районы присоединили к единой энергосистеме. И это существенно повысило надежность энергоснабжения более 700 тысяч якутян. В годы работы главным инженером Якутскэнерго приросло большим количеством новых сетей. Появился контакт с ОЭС Сибири.

Главный инженер всегда взвешенно и вдумчиво относился к принятию производственных решений, ведь от них зависел и многотысячный коллектив, и безопасность энергообеспечения большой и холодной Якутии. Впереди было еще много планов, проектов, строек, подключений и вводов.

Прощайте, Игорь Васильевич! Добрая память о Вас навсегда с нами!

Коллектив ПАО «Якутскэнерго»