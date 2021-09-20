Памяти хореографа Станислава Катакова вышла книга воспоминаний

Восемь лет назад якутское искусство танца понесло невосполнимую утрату. На 34 году скоропостижно ушел из жизни замечательный хореограф, режиссер, руководитель этнофольклорной труппы «Сандал» при Якутской государственной сельскохозяйственной академии Станислав Филиппович Катаков. В память о нем его родные, коллеги и ученики подготовили фундаментальную книгу воспоминаний.

Станислав в 1998 г. окончил Колледж культуры и искусств. По плану распределения должен был поехать работать с народным ансамблем «Дъеренкяй» Чурапчинского улуса. В августе того же году его учитель по танцам, руководитель ансамбля «Курякачан» предложил попробовать поработать в сельскохозяйственной академии, в которой планировали организовать свой ансамбль и найти молодого руководителя. После собеседования с ректором Леонидом Владимировым он уже с 15 сентября 1998 года приступил к работе. Последние 15 лет его работы прошли в стенах ЯГСХА.

Сегодня мы можем раскрыть его заветные желания, о которых он самозабвенно рассказывал нам в прошлом. Он хотел соединить в своеобразной, эстетически отточенной форме ритуал якутского благопожелания-алгыс, соединяющий танец, сконцентрированный на технике поклонения, описанный в олонхо и пение. Это было бы действо весьма камерное, аристократичное обрядовое и вместе с тем канонизирующее якутскую культуру в современной форме. Подношение и принятие должно сопровождаться утонченным выверенным ритуалом. Это было театральный по природе перформанс стал бы дополнением театра олонхо, гармонично вписанного в современную этническую культуру.

Предлагаем видеодайджест презентации книги.

Приятного просмотра!

Станислава Филипповича волновало ускользающее бытие прошлого наших предков, он пытался его реанимировать, находя совершенно уникальные пластические формы танцевальных движений. Ему действительно удалось обогатить якутский танцевальный багаж. Не станет преувеличением, но в общей сложности он поставил не меньше сотни танцевальных форм, из которых более двух десятков − экспериментальные северные фольклорные танцы. Катаков пользовался спросом и как хореограф, работая вместе со многими танцевальными коллективами республики, и как режиссер, поставивший много сложных и ответственных массовых действ. У него всегда было много планов, он постоянно решал в своем сознании самые разные сложные задачи, путешествовал по республике, перекапывая фольклорный материал, беседуя с опытными антропологами. С его уходом современная якутская культура лишилась нового, необычного и вместе с тем глубоко аутентичного… В воспоминаниях коллег и учеников прошел памятный вечер, приуроченный к выходу замечательной книги, подготовленной его родными, коллегами и учениками.

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Известно, что изначально танец выполнял сакральную функцию, отражающую природу нашего сознания. Никаких танцев ради эстетического удовольствия! Не стоит сомневаться, что танец восполняет магическую неязыковую часть в этнокультуре. Запрет на произношение некоторых имен и общих понятий в языке восполняется в культуре «образным языком» танца. В культурах Востока отточенные движения и жесты культивируются сложившимися театральными школами. Они потрясают синтетической эстетикой со-гармонии движения, жеста, звука и голоса…

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Мы будем относительно спокойны за этнокультуру, если сумеем создать ее новые формы, высвобождающие смыслы древних этносимволов, если сумеем органично вплести их как продуктивные механизмы современной культуры так, как это делал наш талантливый якутский хореограф — Станислав Филиппович Катаков!