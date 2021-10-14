Памяти Харлампия Дьяконова

13 октября 2021 года общественность республики понесла невосполнимую утрату. После тяжелой болезни ушел из жизни директор нашего филиала ВГТРК ГТРК «Саха» доктор экономических наук, заслуженный работник народного хозяйства республики, член союза журналистов России Харлампий Назарович Дьяконов.

Харлампий Назарович руководил компанией с момента создания в 2004 году. Под его руководством наш филиал, созданный практически с нуля, за один год стал одним из лучших на Дальнем Востоке. Усилия и авторитет Харлампия Назаровича позволили филиалу за рекордно короткий срок организоваться, полностью оснаститься и сформировать профессиональный коллектив и охватить телевещанием 95%, а радиовещанием 98% территории Республики Саха (Якутия). Роль ГТРК «Саха» под руководством Дьяконова Харлампия Назаровича в общественной жизни республики отмечена многими грамотами и благодарственными письмами. Харлампий Дьяконов в должности директора ГТРК, проявил себя как сильный организатор, грамотный менеджер и разумный руководитель, который за короткий отрезок времени сумел вывести коллектив на лидирующие позиции среди СМИ не только в Республике Саха (Якутия), но и в Дальневосточном федеральном округе.

Харлампий Назарович известный в России учёный в области социально-трудовых проблем. Защитил учёную степень доктора экономических наук в 1997 году в Академии государственной службы при Президенте РФ. Имеет более 60-ти научных трудов, в т.ч. 5 монографий. Об авторитете и влиянии руководителя ГТРК говорит и тот факт, что он был избран депутатом второго созыва Государственного Собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия) (1997-2002 гг.).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ Президента РФ № 219 от 12.05.2016 г.), Нагрудный знак «Почетный работник Минтруда России» (2001г.), Почетная грамота Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (2015 г.), Знак отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» (2007 г.), «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» (2005 г.). За заслуги в области социально-экономического развития республики и многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Государственного собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия) (2002г.), медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002г.), Знаком отличия МВД РФ «За содействие» (2006г.), Знаком отличия РС (Я) «370 лет Якутия с Россией» (2002г.), премией Союза журналистов РС (Я) «Медиа-персона года» (2017 г.), Нагрудным знаком «Отличник телевидения и радиовещания РС (Я)» (2021г.)

Коллектив холдинга Всероссийской государственной телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким, всем кто близко знал и совместно работал с Харлампием Назаровичем.

Коллектив ГТРК «Саха»