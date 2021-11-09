Памяти Георгия Кадзова — основателя алмазного Айхала

В рамках празднования 60-летия со дня основания посёлка Айхал Мирнинского района в общеобразовательной школе №23 состоялось торжественное открытие памятной доски с барельефом первому директору алмазного рудника «Айхал», основателю посёлка Георгию Кадзову.

«Георгий Александрович Кадзов относится к тому поколению тружеников, чьим доблестным трудом возводился посёлок Айхал. Благодаря его вере и энтузиазму стало возможным становление одного из важнейших в стране центров алмазодобычи. Отрадно, что юное поколение айхальцев чтит память об основателе посёлка и гордится его трудовыми свершениями. Уверен, что учащиеся школы будут достойно нести имя основателя посёлка Георгия Александровича Кадзова», – сказал Айсен Николаев.

В 1937 году Георгий Кадзов был направлен комсомолом на освоение Дальнего Востока и Крайнего Севера. В возрасте 23 лет его назначили начальником участка золотого прииска «Ударник» в Магадане. В дальнейшем он возглавил рудник «Айхал». В тяжелейших условиях Крайнего Севера коллектив под руководством Кадзова справился со своей основной задачей – запуском фабрики в течение восьми месяцев. Памятную доску торжественно открыли глава Якутии Айсен Николаев, директор Айхальского горно-обогатительного комбината Евгений Денисов и ученица 11 класса общеобразовательной школы №23 им. Г.А. Кадзова Марина Чирикова. Айсен Николаев отметил, что жители Мирнинского района и посёлка Айхал обязаны помнить о тех, кто посвятил свою жизнь становлению и развитию Айхала. В посёлке Айхал именем Георгия Александровича Кадзова названа улица, а в 2020 году его имя было присвоено общеобразовательной школе №23. Инициатива об установлении памятной доски исходила от учащихся и педагогического коллектива школы.

Айсен Николаев пообщался с учениками и педагогами школы. Главе представили работу Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», открытого в прошлом году по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

В «Точке роста» учащиеся с 1 по 11 классы занимаются по восьми направлениям: робототехника, фотокружок, 3D-моделирование, работа с квадрокоптером, ОБЖ, черчение, технология, шахматы.

В настоящее время в школе обучаются 920 учащихся. За все годы работы школа выпустила 100 медалистов.