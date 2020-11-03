Памяти Эдуарда Клепечина…

В эти дни жители Нижнеколымского улуса и общественность республики, в том числе деятели культуры, самодеятельные артисты, прощаются с основателем и бессменным руководителем ансамбля народов Севера «Сээдьэ» Эдуардом Клепечиным. Ансамбль «Сээдьэ», созданный в селе Андрюшкино в 70-е годы из числа самодеятельных артистов: эвенов, юкагиров и чукчей, работающих оленеводами, охотниками и рыбаками, поднял на новую высоту многообразный фольклор коренных малочисленных народов Севера.

Песни на языках северных народов, которые писал Эдуард Прокопьевич, никого не оставляли равнодушным. И где бы ребята ни выступали — на стойбищах, в родном селе Андрюшкино, поселке Черском, практически во всех районах республики и страны, а также в США, Норвегии, Финляндии, Болгарии, — везде были полные залы и несмолкающие овации.

Память о самобытном талантливом композиторе, исполнителе, артисте, организаторе, лауреате многочисленных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Эдуарде Клепечине мы навсегда сохраним в своих сердцах. Многогранное творчество Эдуарда Прокопьевича должны продолжить его многочисленные ученики.

Но дело в том, что решением Министерства культуры республики, в частности приказом министра Юрия Куприянова эстрадно-фольклорный ансамбль «Сээдьэ» лишен статуса «государственный» и соответственно финансирования. Данное решение, на наш взгляд, необдуманное и должно быть исправлено. Ансамблю «Сээдьэ» должен быть возвращен статус «государственный», и уникальный опыт его творчества должен быть продолжен.

Виктор ГУБАРЕВ,

заместитель председателя

Государственного Собрания

(Ил Тумэн) РС(Я),

почетный гражданин

Нижнеколымского улуса.