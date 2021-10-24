Памяти Александра Чикидова

Пятнадцатого сентября этого года ушел из этой жизни Александр Иванович Чикидов — наш коллега и друг, с которым проработали мы вместе более, чем четверть века. В условиях современных реалий Александр Иванович выделялся такими редкими качествами как исключительная порядочность, интеллигентность и никогда зря не суетился по жизни. В то же время, если рассмотреть его биографию и достижения, можно заметить каким целеустремленным и одновременно требовательным к себе был наш друг.

Александр Иванович родился в с. Тойбохой Сунтарского района ЯАССР. В 1979 году закончил Верхневилюйскую среднюю школу №2, школу народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. Был одним из лучших учеников школы, в период учебы становился неоднократным победителем и призером республиканских олимпиад по точным наукам, успешно защищал честь республики на всероссийских олимпиадах. В старших классах увлекся легкой атлетикой и показывал неплохие результаты в беге на короткие и средние дистанции.

Поступил в Московский институт стали и сплавов, во время учебы, учебный процесс сочетал с большой общественной нагрузкой. Пройдя большой конкурс, стал участником сверхмарафонского международного пробега Москва-Кошице (Чехословакия) под руководством Федора Склокина-соратника известного путешественника и писателя, тогда преподавателя МИСиС Дмитрия Шпаро. В этом ему сильно помогла его организованность, дисциплинированность и хорошая легкоатлетическая подготовка, качества, которые были наработаны еще в школе.

После окончания института в 1984 принят на работу в ИГДС СО АН СССР на должность стажера-исследователя, в 1986 г. поступил в аспирантуру родного института в г. Москва и в 1990 г. успешно защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук. После защиты продолжил работу в ИГДС в качестве старшего научного работника. Необходимо заметить, что, работая далее в производстве, не забывал науку, находился в состоянии постоянного развития и роста.

Большая часть трудовой деятельности Александра Ивановича связана с акционерной компанией «АЛРОСА». В 1994 году он начал работать в институте «Якутнипроалмаз» в г.Мирном и прошел путь до заведующего лабораторией.

В 1996 г. Ю.К. Окоемов, на тот момент, директор Якутского предприятия по торговле алмазами пригласил Александра Ивановича на работу в г.Якутск. Как раз закончилась реконструкция здания, расположенного в самом центре города и полным ходом шла работа по отлаживанию технологического цикла сортировки алмазов, подготовка и обучение специалистов. Для организации этого направления работы как никто подходил Александр Иванович. Он много сил и своих знаний вложил в формирование и развитие производственного подразделения ЯПТА, цеха сортировки алмазного сырья, подготовку и становление уникальных специалистов.

В 1998 г. Александр Иванович возглавил цех сортировки алмазов самое крупное, основное структурное подразделение Якутского предприятия, где трудилось более ста специалистов. Этот период знаменателен тем, что тогда предприятие вышло на новые плановые производственные показатели и на внешний рынок, начался процесс сортировки алмазов собственности республики и реализация алмазов гранильным предприятиям республики, взаимодействия с ТНК «Де Бирс». Затем с 2013г до последних дней его глубокие академические знания пригодились в период его работы заместителем директора по конъюнктуре ЯПТА.

Его добросовестный труд и профессионализм, достигнутые производственные показатели были отмечены Почетной грамотой Министерства промышленности и геологии РС (Я), Благодарностью АК «АЛРОСА», Почетными грамотами ЕСО «АЛРОСА» и ЯПТА АК «АЛРОСА», Юбилейным знаком «370 лет Якутия с Россией», почетным званием «Ветеран АК «АЛРОСА». И наконец, за особые заслуги в алмазодобывающей промышленности при полной поддержке трудового коллектива предприятия Александр Иванович единственным из работников ЯПТА был удостоен высокой государственной награды — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Несмотря на то как динамично развивалась его жизнь, профессиональная карьера, Александр Иванович всегда был простым и доступным в общении со всеми, включая всех подчиненных по работе, нашим хорошим советчиком, наставником для молодых, добрым человеком с щедрой душой.

В последние годы своей жизни, когда его терзал тяжелый недуг, Александр Иванович продолжал активно жить и работать, оставался оптимистом и сильным духом, до последних дней боролся, держался мужественно и ни разу не показал слабость.

Для всех нас Александр Иванович был другом, мудрым, талантливым коллегой, эрудированным, интеллигентным человеком. Добрая память о нем навсегда останется с нами.

Местников А.В. Туласынов В.Б. Попов М.М. Максимов А.И. Тобонов Н.А друзья,коллеги.