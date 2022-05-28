Память земляка пограничника почтили в Якутске

Память о бойцах, которые сложили головы, защищая границы Родины, должна оставаться в сердцах и умах всех поколений. Это особенно актуально сейчас, когда Россия защищает свои интересы на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во время митинга у памятника воину-пограничнику Владимиру Калашникову заявил председатель Союза пограничников Якутии Марк Екимов.

«Участие пограничных войск КГБ СССР по время афганского конфликта было во многом секретным, и большинство операций оставалось засекречено до 2003 года. Сейчас мы можем говорить открыто о том, что тогда происходило и вспоминаем наших сослуживцев. Тех, кто пал в бою как Владимир Калашников в Афганистане, тех, кто защищал Родину на других ее рубежах. Служба в пограничных войсках была и будет ответственной честью для тех, кто готов защищать свои семьи, землю и Родину. Это актуально во все времена, ведь конфликты происходят постоянно, а сейчас актуально как никогда», — заявил Марк Екимов.

Владимир Калашников — воин-пограничник, погиб 22 ноября 1985 года в Республике Афганистан, оказывая интернациональную помощь. Взвод пограничников заставы, сформированный на базе Панфиловского отряда Восточного округа, попал в засаду в Зарденской долине. В течение нескольких часов бойцы вели сражение с врагами, многократно превосходящими по численности и вооружению. В ожесточенном бою вместе с начальником заставы, капитаном Владимиром Рословым, его заместителем Анатолием Наумовым погибли 17 бойцов. Только двоим, получившим множественные ранения, чудом удалось добраться до своих и выжить. Среди погибших был и Владимир Калашников, ставший первым из якутян, погибшим в Афганской войне. Он проявил высокие боевые качества, решительность и смелость. Имя кавалера Ордена Красной Звезды связано с исполнением гражданского, патриотического долга перед Родиной, служит ярким примером мужества и героизма для молодежи.

Заместитель председателя Ил Тумэн Виктор Губарев отметил, что День пограничника и пограничных войск имеет долгую и славную историю и сейчас особенно важно понимать, что защита Родины – честь для каждого жителя России.

«Владимир Калашников окончил Якутский сельскохозяйственный техникум в 1984 году с дипломом «Техник лесного хозяйства». Он любил свой город, свою страну, у него было большое чувство ответственности и долга. Он прожил всего 20 лет, но навсегда останется в памяти сослуживцев и выпускников нашего техникума как пример героизма и мужественности», — сказала заместитель директора по воспитательной работе ЯСХТ Аэлита Винокурова.

«Участие пограничных войск КГБ СССР по время афганского конфликта было во многом секретным, и большинство операций оставалось засекречено до 2003 года. Сейчас мы можем говорить открыто о том, что тогда происходило и вспоминаем наших сослуживцев. Тех, кто пал в бою как Владимир Калашников в Афганистане, тех, кто защищал Родину на других ее рубежах. Служба в пограничных войсках была и будет ответственной честью для тех, кто готов защищать свои семьи, землю и Родину. Это актуально во все времена, ведь конфликты происходят постоянно, а сейчас актуально как никогда», — заявил председатель Союза пограничников Якутии Марк Екимов.