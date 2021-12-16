Память о выдающемся человеке останется навсегда в наших сердцах

«Меня всегда восхищали и удивляли ёмкие слова и выражения, ясность мысли, знание людей, уникальная память Варвары Андреевны. Буквально в каждом населённом пункте, куда бы мы ни приехали, она по фамилии, имени, отчеству знала всех встретившихся ей людей. Строгая и требовательная внешне, в душе Варвара Андреевна была очень добрым человеком, и желала людям только всего самого хорошего, что всегда чувствовалось. Она была для нас старшей наставницей, опираясь на свой богатейший опыт, давала мудрые советы, подсказывала, как организовать работу, строить кадровую политику, как подходить к людям. Её советы очень помогали. Моя мать Татьяна Ксенофонтовна и Варвара Андреевна были ближайшими подругами. Они вместе учились в Якутске, держали связь, общались, перезванивались. Ее доброе отношение навсегда останется в моем сердце. Все, кто был знаком с Варварой Андреевной, будем уважать и чтить память о ней. Я очень рад, что земляки из Нюрбинского улуса помнят ее. Память о великом выдающемся человеке останется навсегда в наших сердцах», так вспоминает видного общественного деятеля Варвару Петрову спикер Ил Тумэна Алексей ЕРЕМЕЕВ.

В парламенте Якутии сегодня, 16 декабря 2021 года, состоялся круглый стол, посвященный 85-летию со дня рождения Варвары Андреевны ПЕТРОВОЙ, видного общественного и политического деятеля, депутата Верховного Совета ЯАССР X, XI созывов, народного депутата Верховного Совета Я-СССР XII созыва, Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I созыва, Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), кавалера орденов Дружбы народов, «Знак Почета», отличника образования Республики Саха (Якутия), отличника здравоохранения Республики Саха (Якутия), почетного работника авиации Якутии, почетного гражданина Абыйского, Горного, Момского и Нюрбинского районов.

«Мы были очень рады, что в нашем коллективе работает такая личность, руководитель высшего ранга, которая пользовалась огромным уважением среди народных депутатов республики, среди глав муниципальных образований, поселений. Варвара Андреевна, имея колоссальный опыт работы в районах, обладая высоким профессионализмом, организаторским талантом и стратегическим мышлением, пользовалась заслуженным уважением жителей республики. Среди коллег ее авторитет был непререкаемым», — отметила министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя ДАНИЛОВА. Она рассказала, что Варвара Андреевна с 2003 по 2004 год проработала заместителем министра экономического развития Республики Саха (Якутия).

За период работы Варвары Петровой в должности главы Нюрбинского района (с 1995 по 2003 годы) в муниципалитете было построено много социальных объектов, среди которых десять школ, больничный комплекс в городе Нюрба, детский сад, участковая больница в селе Хорула, дома культуры в селах Едей, Кангалассы, больница в селе Маар. «У Варвары Андреевны был уникальный талант договариваться, достигать своих целей. Она по-хозяйски, рачительно, скрупулёзно управляла всеми имеющимися ресурсами. Ее всегда отличали исключительная энергия, смелые продуманные идеи и новаторские предложения в работе», — подчеркнула Данилова.

Под руководством В.А. Петровой в 1996 году в Нюрбинском районе была разработана программа социально-экономического развития до 2000 года. Это был первый документ программного стратегического плана среди муниципальных районов. Реализация этой программы потребовала новых подходов. Варвара Андреевна увязала программу социально-экономического развития района с градостроительной политикой. Нюрба тогда только получила статус города. Муниципалитет первым в республике заключил долгосрочный контракт с проектной организацией «Якутпроект» на разработку Концепции генерального плана города Нюрба с расчетным сроком развития 20 лет. Эти новаторские подходы, которые она реализовала в Нюрбинской районе, стали базой, фундаментом для дальнейшего развития района.

Майя Данилова отметила, что значительные усилия Варвары Андреевны были направлены на сплачивание улусов «алмазной провинции», вилюйской группы районов в организации межмуниципального сотрудничества. Она так скоординировала работу, так распределила ресурсы, что в результате появилась «Концепция социально-экономического и экологического развития улусов «алмазной провинции», которая, в настоящее время, является источником социально-экономического развития 8 районов республики – держателей акций АК АЛРОСА.

«Она всю жизнь посвятила беззаветному служению народу, очень верила в людей. Значимость, важность, дальновидность ее решений, новаторство подходов, масштабность самой ее личности, мы, земляки, не оценив сразу, начинаем понимать только по прошествии лет», — констатитровал глава Нюрбинского района Алексей ИННОКЕНТЬЕВ. Он отметил ее новаторство в сотрудничестве с промышленными предприятиями, подчеркнув, что все школы в районе были построены на средства, выделяемые в бюджет района промышленными предприятиями по ее инициативе.

Принимая во внимание важную роль Момского района в жизни их легендарной землячки, и где В.А. Петрова проработала многие годы, глава Нюрбинского района сообщил, что в год 85-летия В.А. Петровой муниципалитет принял решение об учреждении ежегодной премии им. В.А. Петровой молодежи Момского района в размере 100 тысяч рублей. В ходе своего выступления на круглом столе Алексей Иннокентьев вручил сертификат первому обладателю премии. Им стал выпускник Улахан-Чистайской средней СОШ им. Н.С. Тарабукина Момского района, студент первого курса Хабаровского железнодорожного техникума Денис КРЫЛОВ.

Участники юбилейного мероприятия делились своими воспоминаниями, в которых отмечали необычайную силу духа, стойкость, волю, высокий профессионализм, организаторский талант, стратегическое мышление, и вместе с тем простоту, скромность выдающейся якутянки. Говорили о том, как много Варвара Андреевна сделала для своего народа, республики, для жителей четырех районов, в которых она работала, активно поддерживала молодых специалистов, женщин-руководителей, была мудрым и чутким наставником, который умел не только слышать, но и слушать своих собеседников.

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