Память Натальи Посельской почтили в якутском селе

В селе Диринг Чурапчинского улуса состоялось торжественное мероприятие в память о заслуженном работнике культуры Якутии, лауреате государственной премии имени П.А.Ойунского и национального фонда «Баргарыы» Наталье Посельской. Ей исполнилось бы 75 лет.

Глава улуса Андрей Ноговицын отметил, что открытие по Указу Президента РС(Я) М.Е.Николаева 30 мая 1995 г. нового образовательного учреждения «Республиканское хореографическое училище» положило начало Якутской балетной школы и в этом огромная заслуга исключительных организаторских способностей и целеустремленности Н.С.Посельской – первого директора и художественного руководителя.

«За годы работы учебное заведение славилось замечательными традициями, которые создавались талантливыми педагогами во главе с Натальей Семёновной. Якутская балетная школа им. Аксении и Натальи Посельских – это единственное, уникальное профессиональное хореографическое учебное заведение в Дальневосточном федеральном округе, где органично сочетаются традиции и новаторство, где молодые люди развивают свой талант, хореографическое мастерство, изучают музыку, историю искусства и гуманитарные науки», — подчеркнул он.

Руководитель улуса выразил уверенность в том, что Якутская балетная школа им. А. и Н. Посельских, как и прежде, будет олицетворением красоты и величия якутского балета, эпицентром профессионального хореографического образования. Он выразил огромную благодарность и признательность за воспитание профессиональных танцоров, ставших на сегодняшний день основным костяком танцевальной труппы Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола.

С докладом о жизни и деятельности Н.С.Посельской выступил глава наслега Диринг Борис Архипов, с воспоминаниями — директор Балетной школы Дария Дмитриева, от имени первых выпускников хореографического колледжа, преподаватель Диринской школы искусства Евгения Старостина, дети Натальи Семеновны Андрей Николаевич и Ирина Александровна и родственники.

В концертной части мероприятия учащиеся и студенты Якутской балетной школы имени Аксиньи и Натальи Посельских показали свои таланты. Внучка Натальи Семеновны Алисия Пак, студентка 1 курса, лауреат и дипломант международных конкурсов, лауреат российской национальной премии «Студент года 2020» в номинации «Творческая личность», стипендиат имени Аксиньи Посельской исполнила вариации Одалиски из балета «»Корсар» А.Адана в хореографии М.Петипа. Стажер из Японии Куруми Хориике исполнил якутский танец «Саха үҥкүүтэ» в музыке Аркадия Алексеева. Зрители насладились вариациями из балета «Жизель», отрывками из детского балета «Сказочная долина», «Мелодий рая» Ф.Шопена, вариаций из балета «Эсмеральда» и других.

В мероприятии приняли участие глава улуса Андрей Ноговицын, председатель улусного совета депутатов Афанасий Захаров, заместитель главы улуса по социальным вопросам Николай Аммосов, руководитель управления культуры Дмитрий Попов, директор Балетного колледжа имени Аксиньи и Натальи Посельских Дария Дмитриева, дети и родственники Н.С.Посельской, заведующая отделом учебно-производственной практики Балетной школы Оксана Абрамова, преподаватели Анатолий Попов, Ренат Хон и другие.