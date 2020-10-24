Память людей – земного пути продолжение…

Ценность Человека не в количестве денег и высоте занимаемой должности. У кого не обрублены, не выкорчеваны здоровые корни, тех не испортить всяческими благами. С этими людьми чувствуешь себя легко и уверенно. А главное – их помнят светлой памятью, и время тому не помеха.

24 октября Александру МИРОНОВУ исполнилось бы 50 лет. Возраст мужского расцвета, мудрости, новых свершений.

Александр Степанович ушел от нас совсем молодым, полным сил, светлых надежд, больших планов. Настоящий патриот республики и страны, он успел многое сделать для своих земляков, избирался народным депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) IV и V созывов, являлся председателем Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк»с 2005 по 2014 гг.

Обладая острым умом и отзывчивым сердцем, он с детства боролся с существующей в жизни несправедливостью. Если за что брался, то обязательно добивался результата, стоял на этом пути до победы. В юные годы пошел в секцию вольной борьбы, стал чемпионом района, Вилюйской зоны. Наставник отмечал его редкое упорство и целеустремленность, а именно из таких вырастают победители. Эти ценные качества в дальнейшем ему очень помогли.

Не позволял он себе быть и плохим банкиром, став признанным авторитетом среди банковских топ-менеджеров не только республики, но и всего Дальнего Востока. Хотя жизнь могла повернуться совсем по-другому, не будь экономического коллапса в стране в начале 90-х. Александр готовил себя к почетной профессии строителя, чтобы пойти по стопам родителей. Но судьба направила молодого инженера-строителя, выпускника Новосибирского инженерно-строительного института, финалиста Всесоюзной студенческой олимпиады по сопротивлению материалов совсем по другому пути. В то время в Якутске открылся первый в истории коммерческий банк “Сир”, куда требовались работники, в том числе строители, сметчики, проектировщики. Александр Степанович так и говорил: “Я стал банковским служащим совершенно случайно”. Но и здесь он сумел достичь больших высот, став примерным специалистом, прекрасным руководителем.

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“Алмазэргиэнбанк” под его началом стал ведущим банком республики, “финансовым институтом”, настоящей кузницей молодых кадров.

Александр Миронов совместно с Правительством РС(Я) вел системную работу, ориентированную на выход на международный уровень, участие в межбанковских проектах. Именно при нем был заложен фундамент для плодотворной работы в программе Фонда российских банковских возможностей. Как народный депутат он аргументированно считал, что за поднятием престижа банковской системы стоят инвестиции и широкие кредитные средства, которые пойдут на поддержку и развитие предпринимательства, субъектов малого и среднего бизнеса — один из основных условий экономического благополучия республики.

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Депутатство стало для Александра Степановича еще одной возможностью для реализации своей удивительной личности. Вот где он смог продемонстрировать свой потенциал созидателя. При его участии были возведены школы, больницы, дома культуры, спортивные объекты, проведена газификация деревень в Верхневилюйском и Горном улусах. Он был упоен открывшимися возможностями помочь людям, что помогало ему отдыхать от рамок бизнеса «золотого тельца», здесь он находил радость в реальном воплощении своих немалых знаний в строительном деле.

Александр был полон самых грандиозных планов. Всегда предвкушал яркие парламентские баталии, плодотворную слаженную работу команды единомышленников по отстаиванию интересов избирателей Горного и Верхневилюйского улусов. Как пример — строительство социальных и спортивных объектов для проведения Игр Манчаары, которые с блеском состоялись в Верхневилюйске в 2017 г., что потребовало немалых усилий. Его планы реализовались!

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Александра Миронов обладал государственное мышлением. Среди людей, связавших свою судьбу с финансами, не часто встретишь человека, мыслящего не с позиции барышника, а с точки зрения перспектив материального и духовного развития республики. Это в первую очередь касается села, которое является основой жизни народа саха. Не секрет, что оно сегодня ужимается подобно пресловутой шагреневой коже, сужается сфера деятельности, подвергается опасности душа, поскольку язык, обычаи, вековые традиции, культура подвергаются большому давлению внешних угроз. Поэтому, будучи депутатом, Александр Миронов считал, что в село необходимо вливать деньги от промышленности, но не в виде дотаций и субсидий, а чтобы селяне могли их сами зарабатывать. Он еще семь лет назад предвидел ситуацию, которая сейчас только реализовывается. Вот отрывок из его предвыборного интервью от августа 2013 г.:

«Началось интенсивное освоение природных богатств территории республики, и то, что коренное население живет только сельским хозяйством, есть вопиющая безалаберность. Есть вахтовый метод работы в промышленности, что будто специально для якутских сельчан придуман. Но тут необходима помощь государства. Специальная государственная политика. Потому, что крупные компании на работу кого ни попадя не берут. Самое меньшее, нужны соответствующая квалификация и опыт, обязательно подтвержденные документально. А что у нас? На каждом селе есть большие мастера — сварщики, механизаторы, плотники, но вот беда, у большинства из них нет никаких квалификационных документов. Значит, нужна государственная политика по подготовке и переподготовке кадров. Политика профессиональной ориентации молодежи. Совершенно ясно, что организацию вахтового метода на селе, да и в городских округах, необходимо производить централизованно. Ведь сельчанину невозможно просто так пойти искать работу неведомо куда. Да и нельзя этого допустить. Конечно, какие-то работы в этом направлении ведутся и сегодня, но не в таких масштабах, чтобы обуздать такую социальную беду, как безработица“.

Он хотел, чтобы люди жили на селе, не отрывали свои корни от родной среды, имели возможность жить в достатке. То есть не подвергались рискам, которые несет в себе такой элемент глобализации, как урбанизация, – постепенная утрата национальной идентичности. На селе люди должны жить в таких же комфортных условиях, как и в городе. Под его руководством «Алмазэргиэнбанк» начал кредитовать благоустройство частных жилых домов, что явилось основой обустройства села.

Александр Миронов говорил, что самое главное — быть ответственным! Он крайне щепетильно относился к тому, чтобы его предвыборная программа была выполнимой. И предпринимал все усилия для организации системной работы по ее реализации.

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Александр Степанович по праву обладает званием Почетный меценат Республики Саха (Якутия). Являясь прекрасным стрелком, он всячески пропагандировал такой вид спорта, как спортинг. Сегодня республиканский турнир памяти Александра Миронова проводится ежегодно.

Другим примером является проведение престижного конкурса для преподавателей «Серебряный Пеликан» По признанию директора средней школы № 4 Верхневилюйска Юрия Кынатова, этот конкурс, однажды рожденный с помощью Александра Миронова, стал важной вехой в методическом и в карьерном росте многих творческих учителей.

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Со смертью человека его близких, друзей и сослуживцев всегда преследует тень нереализованного будущего. Мало прошлого и нет настоящего… Но будущее — в потомках.

Сыновей у Александра Степановича трое. Как в добрых сказках. Старший, Виталий, стал настоящим гражданином мира и живёт со своей супругой в Сингапуре. Средний, Тимур, является студентом и зубрит гранит межкультурных коммуникаций. Младший, Алик, перешёл во второй класс школы № 33 Якутска. Он прекрасно помнит отца, хотя тогда ему было всего два годика и два месяца. У каждого из них гора планов, своя сокровенная мечта, свой путь в жизни, но, безусловно, основу им дал отец, чьи черты они унаследовали в полной мере. В них живёт его неукротимая тяга к новым свершениям, фантастическое трудолюбие, честность и стремление к справедливости во всём, преданность друзьям и любовь к близким.

Александр Степанович Миронов покинул нас 2 марта 2014 года, но память его жива. Одному из строителей будущего нашей Якутии в его родном Верхневилюйске установлен бюст, его земной путь продолжают сыновья. Этим все сказано.

Родные, друзья.