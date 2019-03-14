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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
14.03.2019, 12:30
Происшествия
Волна ложных звонков затруднила работу системы-112 в Якутске
14.03.2019, 12:23
Финансы
Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру
14.03.2019, 12:09
Культура & Образование
Дети-сироты узнали о многообразии народов и языков Якутии
14.03.2019, 12:00
Спорт
Вольники из Америки прилетели в Якутск с боевым настроем
14.03.2019, 11:48
Происшествия
Резонанс
Катастрофа на реке Вилюй. Люди вынуждены пить грязную воду?
14.03.2019, 11:36
Культура & Образование
Афиша
Известный модельер Якутии приглашает на творческий вечер «Рождение Легенды»
14.03.2019, 11:26
Путешествия
Паломничество к святым местам
14.03.2019, 11:15
Якутск
Определился список участников VII деловой игры «МЭР Якутска»
14.03.2019, 11:02
Происшествия
В Якутии ребенок забыл запереть дверь: совершено преступление
14.03.2019, 10:50
Экономика
В Магане работает выездная касса Энергосбыта
14.03.2019, 10:44
Якутск
В Якутске за сутки вывезено 5830 кубометров снега
14.03.2019, 10:38
Происшествия
Новые способы обмана доверчивых якутян
14.03.2019, 10:27
Общество
Соотношение мужчин и женщин в Якутии
14.03.2019, 10:16
Происшествия
Видео
Драка в баре Якутска
14.03.2019, 9:57
Происшествия
Резонанс
Картельный сговор в Якутии? Комментарий Минздрава
14.03.2019, 9:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
14.03.2019, 9:48
Спорт
В Якутск прилетел чемпион мира по вольной борьбе
14.03.2019, 9:37
Происшествия
Пожар на самой длинной улице Якутска
14.03.2019, 9:24
Общество
Якутяне жалуются на сбои в Instagram и WhatsApp
14.03.2019, 9:12
Экология
Плюсовая температура ожидается в Якутии
14.03.2019, 9:00
Спорт
Как правильно вести себя на Кубке мира-2019
14.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
14.03.2019, 5:49
Желток
Эксклюзив
В Якутск прилетит Роман Супер
14.03.2019, 0:00
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
13.03.2019, 23:58
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
«Синема — Центр» отметил 10-летие
13.03.2019, 23:51
Культура & Образование
В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров
13.03.2019, 23:49
Культура & Образование
В Якутске обсуждают вопросы дошкольного образования
13.03.2019, 23:45
Политика
Резонанс
Известный якутский политик в шоке: Есть надо меньше
13.03.2019, 22:54
Общество
Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР
13.03.2019, 22:51
Светская хроника
Фотофакт
Известная якутянка переехала в Москву
13.03.2019, 22:44
Происшествия
Резонанс
Продолжение скандала: Владимир Ильич возмущен якутскими следователями
13.03.2019, 18:00
Якутия
В Якутии будет отремонтировано шесть спортзалов
13.03.2019, 17:40
Культура & Образование
Вечер памяти основоположника театрального-декорационного искусства Якутии Георгия Туралысова
13.03.2019, 17:30
Общество
График плановых работ энергетиков на 14 марта
13.03.2019, 17:17
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13.03.2019, 17:10
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15 марта завершится приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов
13.03.2019, 16:55
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13.03.2019, 16:40
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ТЮЗ приглашает отпраздновать международный день детского театра
13.03.2019, 16:25
Культура & Образование
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13.03.2019, 16:10
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13.03.2019, 15:55
Общество
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Как Якутия отметит «Крымскую весну» 18 марта
13.03.2019, 15:39
Культура & Образование
Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии
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Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски
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13.03.2019, 15:04
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13.03.2019, 14:54
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13.03.2019, 14:30
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14 марта 2019, 11:26
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Паломничество к святым местам

ГТА Тур Люкс предлагает жителям Якутии паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина с 23 июля по 20 августа 2019 (плюс-минус три дня).

Маршрут: Комбинированный авиаперелет до Дубай, ОАЭ, автобусом до КСА

Длительность: до 29 дней

Проживание: Гостиница в Мекке и Медине

Питание:2-х разовое за отдельную плату

Питание в Мине и Арафа

Визовая поддержка

Авиабилеты туда и обратно

Автобусные трансферы Дубай, ОАЭ до КСА

Экскурсия

5л вода Зам-зам

В подарок от фирмы сумка и мешок для обуви, книжка «Руководство по Хаджу»

Вылеты:

Краснодар — 27.07.2019

Краснодар — 30.07.2019

Москва — 28.07.2019

Москва — 30.07.2019

Список необходимых документов:

Внутренний паспорт гражданина Российской Федерации

Заграничный паспорт нового образца (биометрический)

2 фотографии 4*6 цветные на белом фоне

Прививочный сертификат международного образца(при наличии)

Женщинам до 45 лет документ подтверждающий степень родства с махрамом (Свидетельство о браке; Свидетельство о рождении)

Для лиц не достигших 18 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО нотариально заверенное СОГЛАСИЕ на вывоз ребенка заграницу.

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95,8-964-420-93-96

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

Оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhapress&utm_medium=no&utm_campaign=news

оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news

Источник: ГТА Тур Люкс.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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14.03.2019

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13.03.2019

В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров