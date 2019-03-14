ГТА Тур Люкс предлагает жителям Якутии паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина с 23 июля по 20 августа 2019 (плюс-минус три дня).
Маршрут: Комбинированный авиаперелет до Дубай, ОАЭ, автобусом до КСА
Длительность: до 29 дней
Проживание: Гостиница в Мекке и Медине
Питание:2-х разовое за отдельную плату
Питание в Мине и Арафа
Визовая поддержка
Авиабилеты туда и обратно
Автобусные трансферы Дубай, ОАЭ до КСА
Экскурсия
5л вода Зам-зам
В подарок от фирмы сумка и мешок для обуви, книжка «Руководство по Хаджу»
Вылеты:
Краснодар — 27.07.2019
Краснодар — 30.07.2019
Москва — 28.07.2019
Москва — 30.07.2019
Список необходимых документов:
Внутренний паспорт гражданина Российской Федерации
Заграничный паспорт нового образца (биометрический)
2 фотографии 4*6 цветные на белом фоне
Прививочный сертификат международного образца(при наличии)
Женщинам до 45 лет документ подтверждающий степень родства с махрамом (Свидетельство о браке; Свидетельство о рождении)
Для лиц не достигших 18 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО нотариально заверенное СОГЛАСИЕ на вывоз ребенка заграницу.
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95,8-964-420-93-96
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
Оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhapress&utm_medium=no&utm_campaign=news
оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news