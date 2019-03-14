ГТА Тур Люкс предлагает жителям Якутии паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина с 23 июля по 20 августа 2019 (плюс-минус три дня).

Маршрут: Комбинированный авиаперелет до Дубай, ОАЭ, автобусом до КСА

Длительность: до 29 дней

Проживание: Гостиница в Мекке и Медине

Питание:2-х разовое за отдельную плату

Питание в Мине и Арафа

Визовая поддержка

Авиабилеты туда и обратно

Автобусные трансферы Дубай, ОАЭ до КСА

Экскурсия

5л вода Зам-зам

В подарок от фирмы сумка и мешок для обуви, книжка «Руководство по Хаджу»

Вылеты:

Краснодар — 27.07.2019

Краснодар — 30.07.2019

Москва — 28.07.2019

Москва — 30.07.2019

Список необходимых документов:

Внутренний паспорт гражданина Российской Федерации

Заграничный паспорт нового образца (биометрический)

2 фотографии 4*6 цветные на белом фоне

Прививочный сертификат международного образца(при наличии)

Женщинам до 45 лет документ подтверждающий степень родства с махрамом (Свидетельство о браке; Свидетельство о рождении)

Для лиц не достигших 18 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО нотариально заверенное СОГЛАСИЕ на вывоз ребенка заграницу.

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95,8-964-420-93-96

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

Оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhapress&utm_medium=no&utm_campaign=news

оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news